ELEIÇÕES 2026 PSD acelera definição de candidato após pesquisas mostrarem Flávio subindo e Ratinho Jr distante Kassab havia definido a data de 15 de abril para a definição

O presidente nacional do PSD, Gilberto Kassab, deve definir quem será o candidato do partido à Presidência até o dia 31 de março. A legenda tem os governadores Eduardo Leite (RS), Ronaldo Caiado (GO) e Ratinho Júnior (PR) como pré-candidatos.

No final de janeiro, quando Caiado decidiu sair do União Brasil para se filiar ao PSD, Kassab havia anunciado que a legenda definiria quem seria o candidato até o dia 15 de abril.

A antecipação acontece em meio a consolidação do senador Flávio Bolsonaro (PL-RJ) como principal nome da direita ao Palácio do Planalto. Pesquisa Datafolha divulgada no sábado mostra o presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) com 46% das intenções de voto em uma simulação de segundo turno, contra 43% do senador, em um cenário de empate dentro da margem de erro.

Já nas simulações de primeiro turno, a pontuação de Lula varia de 38% a 39% e a de Flávio de 32% a 34%. Bem distantes, Ratinho Júnior pontua 7%, Leite aparece com 3% e Caiado com 4%.

Em entrevista coletiva também no sábado, o governador de São Paulo, Tarcísio de Freitas (Republicanos), disse que a candidatura do PSD é “para marcar posição”. Kassab é secretário de Relações Institucionais na gestão de Tarcísio, mas o governador apoia Flávio.

Integrantes da cúpula do PSD dizem que a data inicialmente divulgada era considerada um prazo máximo, não necessariamente a data da decisão e que sempre esteve nos planos da legenda fazer a definição em março.

A cúpula de outros partidos, como União Brasil e PP, têm visto com desconfiança a intenção de Kassab de ter candidato presidencial, mas com um nome definido o PSD prevê que naturalmente haverá contato com mais siglas.

Mesmo assim, integrantes do PSD têm dito que a procura a outros partidos pode ser feita individualmente por cada pré-candidato já nessa fase em que não está definido quem vai ser o escolhido.

Na última sexta-feira, Eduardo Leite cobrou a antecipação da escolha do candidato.

"Entendo que não pode demorar. Do meu lado, acho importante que se defina antes do prazo de desincompatibilização", disse Leite ao GLOBO.

Se quiser ser candidato a qualquer cargo nas eleições de 2026, Leite precisa renunciar ao cargo de governador até o dia 4 abril. Caso ele não seja escolhido como candidato a presidente, um dos caminhos avaliados é disputar o Senado.

Caiado e Ratinho também têm o Senado como alternativa e precisam seguir o mesmo prazo de 4 abril.

Os três governadores do PSD participaram na sexta de um evento em São Paulo articulado por Kassab em que discutiram as propostas da sigla para a eleição presidencial.

Os presidenciáveis também seguiram para eventos em cidades do interior de São Paulo em que o PSD filiou deputados federais.

