PARTIDO PSD anuncia filiação de Eduardo Leite, e debandada do PSDB aumenta Tendência é que todos os governadores eleitos pelo PSDB em 2022 saiam do partido

O governador do Rio Grande do Sul, Eduardo Leite, irá trocar o PSDB pelo PSD nesta sexta-feira (9). A decisão foi anuciada hoje pelo partido comandado por Gilberto Kassab. A possibilidade de ele sair dos quadros tucanos já era esperada há semanas.

A aliados, o governador chegou a falar que precisava estar um partido maior para disputar as eleições de 2026.

Leite se coloca como pré-candidato à Presidência, mas há também quem defenda que ele possa se candidatar ao Senado.

Em fevereiro, a governadora de Pernambuco, Raquel Lyra, fez o mesmo movimento de sair do PSDB e ir para o PSD. Há a expectativa de que Eduardo Riedel, do Mato Grosso do Sul, também saia do PSDB, mas não há certeza de qual partido ele irá, além do PSD, ele também foi convidado pelo PP.

O PSD tem o governador do Paraná, Ratinho Júnior, como pré-candidato a presidente. Além disso, Kassab, que é secretário de governo do governador de São Paulo, Tarcísio de Freitas (Republicanos), pode apoiá-lo caso ele decisa ser candidato a presidente.

O PSDB negocia uma fusão com o Podemos para evitar se desidratar. Há também diálogos abertos com outras legendas para que se juntarem uma possível federação após o processo de fusão ser concluído. Entre os partidos procurados estão Solidariedade, MDB e Republicanos.

