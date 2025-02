A- A+

ELEIÇÕES 2026 PSD apoiará chapa que Tarcísio montar, diz Kassab; no plano nacional, buscaremos nome próprio O secretário afirmou também que, no plano nacional, o PSD vai sair com candidatura própria em 2026

O secretário de Governo e Relações Institucionais do Estado de São Paulo, Gilberto Kassab, presidente nacional do PSD, partido que mais elegeu prefeitos pelo Brasil em outubro passado, disse na manhã desta sexta-feira, 21, que a sigla apoiará em nível estadual a chapa que o governador Tarcísio de Freitas montar.

Kassab afirmou também que, no plano nacional, o PSD vai sair com candidatura própria em 2026 e já tem, pelo menos por enquanto, um nome: o do governador do Paraná Ratinho Júnior.

"No plano nacional, o governador do Paraná, um excelente quadro, já se ofereceu para ser o candidato. Tanto Ratinho quanto Ronaldo Caiado, governador de Goiás, já disseram que só não sairão candidatos de o Tarcísio se candidatar", disse presidente do PSD.

Kassab também discorreu sobre reformas econômicas e, para ele, a principal a ser feita agora seria a administrativa. Ele lembrou que essa reforma quase saiu nos governos de Fernando Henrique Cardoso, do próprio presidente Luiz Inácio Lula da Silva e chegou bem perto de sair no governo Temer.

A questão que sempre vem à baila quando se fala sobre a administrativa, de acordo com Kassab, é a da redução dos salários dos servidores.

"A reforma administrativa não é para reduzir salários de servidores, é para melhorar a qualidade dos serviços públicos", afirmou ele, acrescentando que, ao contrário, é preciso melhorar os salários dos servidores públicos até para melhorar a qualidade desses profissionais.

"O servidor público no Brasil ganha muito mal. Não faz sentido um professor na cidade de São Paulo trabalhar 40 horas por semana para ganhar R$ 8 mil. Não faz sentido um médico trabalhar 40 horas por semana para ganhar R$ 20 mil. Um médico tinha que ganhar no mínimo R$ 30 mil para trabalhar 4 dias por semana porque ele precisa de um dia para se reciclar", defendeu Kassab, em palestra "Perspectivas Políticas e Empresariais para 2025", na sede da Associação Comercial de São Paulo (ACSP).



