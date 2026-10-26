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Eleições 2026 PSD cumprimenta Lula e diz que parlamentares e governadores manterão relação republicana Nota também diz que o partido irá apoiar medidas que priorizem investimento em pesquisas, ciência e inovação, além do fortalecimento do SUS

O presidente nacional do PSD, Gilberto Kassab, cumprimentou o presidente da República, Luiz Inácio Lula da Silva (PT), por sua reeleição no domingo, 25, e disse que o partido deseja um "bom governo para toda sua equipe". "Tenho certeza que nossos parlamentares e governadores eleitos seguirão defendendo os bons projetos e manterão a relação republicana com o Governo Federal", diz a nota oficial publicada nas redes sociais da legenda.

O partido reafirmou o seu compromisso com a democracia e disse que vai "apoiar as iniciativas que busquem corrigir as desigualdades sociais, promover o equilíbrio fiscal e que tragam confiança àqueles que querem investir no Brasil, gerando empregos e riqueza para o país, para termos uma economia estável".

A nota também diz que o partido irá apoiar medidas que priorizem investimento em pesquisas, ciência e inovação, além do fortalecimento do SUS.

Confira a íntegra da nota assinada por Kassab:

"O PSD cumprimenta o presidente reeleito Luiz Inácio Lula da Silva, o vice-presidente Geraldo Alckmin, e deseja um bom governo a toda sua equipe.

O partido reafirma seu compromisso com nossa democracia e vai procurar corresponder às expectativas dos eleitores brasileiros: apoiar as iniciativas que busquem corrigir as desigualdades sociais, promover o equilíbrio fiscal e que tragam confiança àqueles que querem investir no Brasil, gerando empregos e riqueza para o país, para termos uma economia estável. As medidas que entendam a necessidade de priorizar investimentos em pesquisas, ciência e inovação; que fortaleçam o SUS, melhorando sua gestão e trazendo mais recursos; que promovam a Educação e formação dos nossos jovens para o futuro.

Tenho certeza que nossos parlamentares e governadores eleitos seguirão defendendo os bons projetos e manterão a relação republicana com o Governo Federal, em defesa do objetivo comum a todos nós, que é o desenvolvimento do Brasil e o bem-estar da nossa população."

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