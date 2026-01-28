PSD deve ficar com presidência da Comissão Mista de Orçamento (CMO)

A- A+

O PSD deve estar na presidência da gestão deste ano da Comissão Mista de Orçamento (CMO) do Congresso Nacional, segundo fontes ao Broadcast Político, sistema de notícias em tempo real do Grupo Estado. A questão está em negociação na reunião do colégio de líderes da Câmara dos Deputados, nesta quarta-feira, 28.

Antes, a presidência da CMO estava com o União Brasil, representado pelo senador Efraim Filho (PB). Neste ano, a cadeira fica com a Câmara. Fontes que acompanham as discussões mencionam um acordo do início do mandato de Hugo Motta (Republicanos-PB) que já previa o PSD na cadeira em 2026.

O União Brasil, por sua vez, deve permanecer na presidência da Comissão de Constituição e Justiça (CCJ). Atualmente, o partido já comanda o colegiado com Paulo Azi (BA).

