BRASIL PSD diz que irá expulsar suspeito de agredir Alexandre de Moraes, caso sua filiação seja confirmada De acordo com sistema TSE, Roberto Mantovani Filho integra o quadro do partido; sigla afirmou repudiar o episódio que ocorreu na última sexta-feira

Acusado de ter agredido o ministro do Supremo Tribunal Federal (STF) no Aeroporto Internacional de Roma, na Itália, o empresário Roberto Mantovani Filho (71) consta no sistema do Tribunal Superior Eleitoral (TSE) como filiado ao Partido Social Democrático (PSD). A informação foi noticiada pelo jornal Estado de S. Paulo e confirmada pelo Globo.

A sigla divulgou uma nota à imprensa na qual afirmou que, caso o suspeito ainda faça parte do quadro, um processo administrativo será aberto em seu detrimento, acarretando na expulsão.

"Independentemente da condição de sua filiação partidária, o PSD repudia o episódio. Caso confirmada a filiação ao partido, acionará a Comissão de Ética da legenda para que sejam tomadas as medidas punitivas cabíveis, que devem culminar em sua expulsão", afirmou o PSD diante da possibilidade do empresário já ter se desfiliado.

Como noticiou o Globo, Roberto Mantovani Filho já foi candidato a prefeito pelo PL pela cidade de Santa Bárbara d ́Oeste, no interior de São Paulo, no ano de 2004.

Montavani, sua mulher (Andrei Munarão) e genro (Alex Zanatta) são acusados de hostilizar Alexandre de Moraes e sua família na última sexta-feira. Os três irão depor à Polícia Federal nesta terça-feira. Eles respondem em liberdade por crimes contra honra e ameaça.





Conforme adiantou a coluna da Malu Gaspar, Andreia Munarão teria xingado o ministro de "bandido”, “comunista” e “comprado". Depois, Roberto Mantovani teria agredido fisicamente o filho do magistrado com um tapa. O genro teria continuado com os xingamentos.

Em nota divulgada pela defesa do casal, os suspeitos negaram ter ameaçado o ministro, que teria "casualmente passado por eles nesse infeliz episódio", e reiteraram o respeito a autoridades públicas e seus familiares.

