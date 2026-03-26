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Rio de Janeiro PSD e outras siglas de oposição a Castro planejam judicializar eleição para novo presidente da Alerj Partidos orientaram os parlamentares a não votarem na sessão, para evitar a mensagem de legitimação do pleito

O PSD afirma que vai entrar na Justiça contra a eleição marcada para a tarde desta quinta-feira para definir o novo presidente da Assembleia Legislativa do Rio (Alerj). Outras siglas de oposição a Claudio Castro (PL) também devem judicializar o caso, além de orientar os parlamentares a não votarem na sessão, para evitar a mensagem de legitimação do pleito.

A sigla do ex-prefeito Eduardo Paes alega que entrará com a ação sob argumento de "ilegitimidade da eleição". O atual presidente em exercício da Alerj, Guilherme Delaroli (PL), convocou o pleito para as 14h15. A votação será aberta e em formato híbrido, permitindo que deputados participem tanto presencialmente quanto de forma remota.

O edital com as regras da eleição deve ser publicado em edição extra do Diário Oficial nas próximas horas. A convocação, no entanto, já enfrenta questionamentos. De acordo com o regimento interno da Casa, o processo precisa ocorrer ao longo de cinco sessões. Para isso, Delaroli deve convocar sessões extraordinárias ao longo do dia, a fim de viabilizar o cumprimento da norma.

Durante a sessão desta manhã, o deputado Luiz Paulo Corrêa da Rocha (PSD) levantou dúvidas sobre a validade do processo. A sigla, ligada ao prefeito do Rio, Eduardo Paes, chegou a sinalizar a possibilidade de judicializar a eleição. Nos bastidores, o movimento evidencia a tensão em torno da sucessão no comando da Alerj e pode abrir uma disputa jurídica sobre a condução do processo.

De acordo com interlocutores de Delaroli, já há uma maioria consolidada em torno do nome do deputado Douglas Ruas (PL) para assumir a presidência da Alerj. A leitura, até esta quarta-feira, é que o parlamentar reúne cerca de 40 votos, sobretudo de partidos do campo de centro-direita, o que lhe garantiria vantagem confortável em uma eventual disputa.

A movimentação, no entanto, vai além da presidência da Alerj. Aliados trabalham com o cenário de que, uma vez eleito, Ruas possa assumir o governo do estado, a depender dos desdobramentos de decisões do próprio TSE e do Supremo Tribunal Federal (STF) em relação à forma de substituir o ex-governador Cláudio Castro (PL) — que também foi condenado pelo caso Ceperj, nesta terça-feira, um dia depois de ter renunciado ao cargo.

Nesse contexto, um acordo político vem sendo costurado para garantir estabilidade institucional. Pela proposta em discussão, Delaroli voltaria ao comando da Casa com a eventual ida de Ruas para o Executivo. A ideia, segundo parlamentares envolvidos nas negociações, é que a mudança tenha caráter transitório e não altere a estrutura de poder já estabelecida.

Procurada, a Alerj informou, em nota, que aguarda a comunicação oficial do Tribunal Superior Eleitoral para adotar as medidas regimentais necessárias.

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