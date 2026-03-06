A- A+

ELEIÇÕES 2026 PSD indefinido: Leite oficializa candidatura, e Caiado e Ratinho Jr reafirmam projeto presidencial Sigla estuda lançamento de um dos três como representante de uma 'terceira via' contra o presidente Lula e o senador Flávio Bolsonaro

Em meio à indefinição do PSD, os governadores presidenciáveis se movimentaram nesta sexta-feira (6) para reafirmarem o interesse na disputa pelo Planalto.

Nas redes sociais, Eduardo Leite, do Rio Grande do Sul, publicou um texto de "manifesto ao Brasil". Em resposta, Ronaldo Caiado, de Goiás, disse que se mantém na corrida e Ratinho Júnior, do Paraná, afirmou que o partido tem os três como pré-candidatos.

Em um post em seus perfis no Instagram e no X, Leite diz que "um novo ciclo de desenvolvimento exige coragem, independência, responsabilidade e visão de futuro".

Na publicação, também faz comentários sobre a posição do país na guerra comercial entre os Estados Unidos e a China e sobre "o reequilíbrio das instituições", com menções à Lava-Jato, ao escândalo do Banco Master e os penduricalhos.

O governador também cita propostas para "responsabilidade fiscal", crescimento da produtividade e inteligência artificial, além de criticar a polarização ideológica. "É com esta convicção, fé e independência que coloco o meu nome à disposição do país", conclui o texto.

Após a publicação, a reportagem buscou o governador Ronaldo Caiado, que, por meio de sua assessoria de imprensa, afirmou que se manterá na disputa e que considera que o PSD tem "três candidatos".

O mesmo argumento foi dito por Ratinho, que, em cumprimento de agenda nesta sexta-feira.

"Acho que os três nomes do PSD são pré-candidatos. Agora, o partido vai trabalhar para escolher aquele que possa representar esses três e esse projeto para o Brasil", disse.

"Eu gosto muito do Eduardo, gosto muito do Caiado e a gente tem o compromisso de trabalhar juntos, independente de quem for. A gente tem essa noção de que o Brasil precisa de paz e união acima de tudo".

