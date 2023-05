A- A+

Câmara dos Deputados PSD, MDB e União entregam oito votos para o governo em votação do Marco do Saneamento Votação foi primeira derrota para o governo na Câmara dos Deputados; parlamentares do MDB e do PSD com cargos no governo federal votaram de acordo com os interesses da oposição

Com uma bancada de 142 deputados na Câmara dos Deputados, o União Brasil, o PSD e o MDB, cada um com três ministros no governo Lula, entregou apenas oito votos (5% da bancada desses partidos) para o governo na votação desta quinta-feira que derrubou dois parágrafos de decretos da Presidência sobre a o Marco do Saneamento.

As mudanças irritaram o presidente da Câmara, Arthur Lira (PP-AL) e outros parlamentares. As mudanças apresentadas pelo governo federal foram derrubados com um placar de 295 a 136 pela derrubada da norma.

Segundo dados da Câmara dos Deputados, apenas oito parlamentares deste grupo de partidos seguiram o posicionamento do governo: um do MDB e sete do PSD: Ricardo Maia (MDB-BA), Átila Lins (PSD-AM), Paulo Magalhães (PSD-BA), Otto Alencar Filho (PSD-BA), Diego Andrade (PSD-MG), Diego Coronel (PSD-BA), Célio Studart (PSD-CE) e Gabriel Nunes (PSD-BA). Nenhum deputado sequer do União votou com o governo. Na votação, participaram 432 deputados, com uma abstenção.

Mesmo considerando apenas os 107 deputados dessas três siglas que estavam presentes na votação, o apoio equivale a 7% dos parlamentares de União, PSD e MDB presentes.

Esses três partidos são relevantes na Esplanada dos Ministérios não apenas porque indicaram, cada um, três nomes para o gabinete do presidente Lula, mas porque a aliança formada entre o Palácio do Planalto e eles é vista como essencial para aprovação de projetos do governo, além de emendas constitucionais.

O PSD indicou os ministros da Agricultura, Pesca e Minas e Energia, enquanto o MDB é o partido dos ministros dos Transportes, Cidades e Planejamento. Por fim, o União indicou para as pastas do Turismo, Integração Nacional e Comunicações.

