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Mandato-tampão PSD protocola ação no Supremo contra lei que regula eleição indireta para o governo do Rio Legenda questiona prazo de 24 horas para desincompatibilização e previsão de voto aberto

O Partido Social Democrático (PSD) protocolou, nesta quinta-feira, uma Ação Direta de Inconstitucionalidade (ADI) no Supremo Tribunal Federal (STF) contra trechos da Lei Complementar nº 229/2026, sancionado pelo governador Cláudio Castro definindo as regras para a realização de eleição indireta para governador e vice-governador, em caso de dupla vacância.

A ofensiva da legenda questiona o prazo de 24 horas para desincompatibilização e a previsão de voto aberto dos deputados na eleição indireta, que, na visão do presidente regional do partido, deputado federal Pedro Paulo, violam princípios da Constituição Federal:

— A primeira inconstitucionalidade é formal, com o Estado invadindo competência da União. Está lá no artigo 22, inciso I: regras de direito eleitoral não podem ser criadas por lei estadual — diz Pedro Paulo, acrescentando que a regra de 24 horas compromete a lisura da eleição. — Dar apenas 24 horas para alguém deixar o cargo e disputar o governo permite o uso do poder político no processo eleitoral — completa.

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A sanção da lei foi publicada nesta quinta-feira pelo Diário Oficial do estado. Conforme texto assinado por Cláudio Castro (PL), atual titular do Palácio Guanabara, fica definido que em caso de dupla vacância — saída do governador e do vice — a Assembleia Legislativa do Rio (Alerj) deverá realizar uma eleição após 30 dias, que deverá ser convocada pelo governador em exercício em até 48 horas após as cadeiras ficarem vagas.

Para concorrer na eleição indireta, a lei sancionada estabelece o prazo de 24 horas — que começa a contar a partir do momento em que a dupla vacância se concretizar — para se desincompatibilizar de cargos e funções. Pela Constituição Federal, esse prazo é de 180 dias, o que foi defendido pelo deputado estadual Luiz Paulo Coelho da Rocha (PSD), autor do texto original do projeto, durante as discussões da CCJ.

Entre os possíveis candidatos a esse "mandato-tampão" está o atual secretário estadual de Cidades, Douglas Ruas (PL), filho de Capitão Nelson (PL), prefeito de São Gonçalo, cidade com o segundo maior número de eleitores do Estado do Rio. Nesta quinta-feira, na ausência de Castro numa agenda de segurança pública, foi Ruas — escolhido pelo PL como candidato ao Palácio Guanabara nas urnas, em outubro — quem marcou presença, por exemplo.

Castro já afirmou que pretende disputar o Senado. Para isso, ele tem até 4 de abril para se desincompatibilizar do cargo caso vá concorrer nas urnas. Paralelamente, o Tribunal Superior Eleitoral (TSE) julga processo que pode cassar o mandato do governador e torná-lo inelegível por oito anos. Já há dois votos favoráveis à cassação, sendo que o julgamento está suspenso por conta de um pedido de vista por parte do ministro Nunes Marques e só deve voltar ao plenário no dia 24.

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