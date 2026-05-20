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Eleições 2026 PSDB aproveita crise com Flávio para debater eventual candidatura de Aécio à Presidência Federação PSDB-Cidadania deve se reunir na terça-feira da semana que vem para debater assunto

O PSDB avalia apresentar o nome do deputado Aécio Neves (MG) como pré-candidato à Presidência. O assunto deve ser discutido na próxima terça-feira em uma reunião com representantes do PSDB e do Cidadania, que formam uma federação.

Na terça-feira, Aécio recebeu os presidentes do Solidariedade, Paulinho da Força, e do Cidadania, Alex Manente, e ouviu pedidos para que ele entrasse na disputa presidencial.

A avaliação do grupo que prega a candidatura do deputado é que hoje há um espaço aberto na oposição ao presidente Luiz Inácio Lula Silva, já que o senador Flávio Bolsonaro (PL-RJ), também pré-candidato, está no centro de uma crise após terem sido revelados vínculos com Daniel Vorcaro, do Manco Master, a partir da divulgação de uma série de mensagens e áudio.

— Tem um espaço com essa confusão do Flávio. A tendência do Flávio é piorar, o desgaste aumentar, tem espaço para uma candidatura de centro, que possa falar do Brasil. A conversa com ele (Aécio) ontem foi boa. Estamos tentando convence- lo a ser candidato e acho que pode ser que dê certo.

O ex-deputado e ex-presidente do Cidadania Roberto Freire solicitou que a federação PSDB-Cidadania se reúna para debater formalmente o assunto. Aliados de Aécio disseram que a reunião está confirmada e deve acontecer na terça da semana que vem.

Aécio chegou a citar o ex-governador Ciro Gomes como opção de candidatura presidencial da sigla, mas ele optou por ser pré-candidato a governador do Ceará. No dia último dia 11, quando Ciro anunciou que não seria candidato ao Palácio do Planalto, Aécio declarou que o PSDB ainda avaliaria ter uma candidatura própria a presidente.

O PSDB polarizou por 20 anos a eleição pela presidência da República com o PT, mas desde 2018 tem amargado redução de influência, quando ficou apenas em quarto lugar, na época representado por Geraldo Alckmin, que hoje é vice-presidente na gestão de Lula e está filiado ao PSB

Em 2022, a legenda, pela primeira vez desde quando foi fundada, não teve candidato ao Planalto.

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