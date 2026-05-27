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ELEIÇÕES 2026 PSDB-Cidadania anuncia convite para que Aécio Neves concorra à Presidência Federação defende que líder partidário une "experiência, conhecimento e compromisso"; deputado disse que população está "angustiada com precariedade das opções colocadas"

A federação partidária PSDB-Cidadania anunciou, na noite desta terça-feira, o convite para que o deputado federal Aécio Neves (PSDB) seja candidato à Presidência da República. A medida também conta com o apoio do Solidariedade, e passou a ser considerada após os desgastes na pré-campanha do senador Flávio Bolsonaro (PL-RJ) devido à revelação de sua ligação com o ex-banqueiro Daniel Vorcaro, dono do Banco Master. A decisão, segundo Aécio, será tomada nas próximas semanas.

A formalização do convite foi feita para que Aécio "avalie a possibilidade". Antes, o deputado havia convidado o ex-ministro Ciro Gomes (PSDB) para ser o nome ao Palácio do Planalto, mas ele recusou para se dedicar à campanha ao governo do Ceará.

O apoio a Aécio teve endosso em todos os diretórios estaduais dos dois partidos, além do Solidariedade, presidido pelo deputado federal Paulinho da Força (SP). O objetivo, conforme as siglas, é "reforçar a construção de um projeto de centro democrático para o Brasil".

Em nota pública, Aécio afirmou que, a partir de agora, irá avançar nas conversas com "partidos e a sociedade" para avaliar se "há espaço" para a construção da candidatura. De acordo com a federação, ele é o nome capaz de "unir experiência, conhecimento e compromisso com políticas que promovam equilíbrio, desenvolvimento e soluções concretas para o país".

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“Recebi com uma honra enorme essa manifestação tão contundente. Acho que nos clamando a despertar, a nos posicionarmos, a encontrarmos caminhos para apresentar uma alternativa para o Brasil”, afirmou Aécio, conforme divulgado pela federação. "Não gosto de chamar de terceira via, porque não vejo nas outras duas uma via que nos leve ao futuro. Parte da população está indignada e angustiada com a precariedade das opções colocadas", completou. “Recebi com uma honra enorme essa manifestação tão contundente. Acho que nos clamando a despertar, a nos posicionarmos, a encontrarmos caminhos para apresentar uma alternativa para o Brasil”, afirmou Aécio, conforme divulgado pela federação. "Não gosto de chamar de terceira via, porque não vejo nas outras duas uma via que nos leve ao futuro. Parte da população está indignada e angustiada com a precariedade das opções colocadas", completou.

Aécio concorreu ao Planalto em 2014, também pelo PSDB. Na ocasião, ele foi derrotado com 48,36% dos votos válidos para a ex-presidente Dilma Rousseff (PT), reeleita com 51,64%. Até as eleições de 2022, quando o presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) venceu Jair Bolsonaro (PL) com 50,83% dos votos, a disputa entre Aécio e Dilma era a mais apertada da história no país.

Como mostrou O Globo, Aécio recebeu, no último dia 19, Paulinho e o deputado federal Alex Manente (SP), presidente do Cidadania, e ouviu pedidos para que ele entrasse na disputa presidencial:

— Tem um espaço com essa confusão do Flávio. A tendência do Flávio é piorar, o desgaste aumentar, tem espaço para uma candidatura de centro, que possa falar do Brasil. A conversa com ele (Aécio) ontem foi boa. Estamos tentando convence-lo a ser candidato e acho que pode ser que dê certo — disse Paulinho da Força àquela altura.

Quando Ciro recusou o convite da federação, Aécio disse que o PSDB continuaria defendendo alternativas no atual momento de "polarização e o radicalismo que vêm impedindo a apresentação de um projeto consistente de retomada do desenvolvimento econômico e social do país".

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