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repúdio PSDB classifica exposição de Fernando Henrique Cardoso como "indigna e criminosa" e cobra punição Nota assinada por Aécio Neves se soma a carta de repúdio subscrita por 405 personalidades

O PSDB divulgou nesta quarta-feira uma nota em defesa do ex-presidente Fernando Henrique Cardoso (FH) após a publicação de um vídeo que expõe imagens do interior de seu apartamento e de sua condição de saúde.

Assinada pelo presidente nacional da sigla, Aécio Neves, o partido classificou o episódio como uma exposição “indigna e criminosa” e defendeu que a violação da privacidade do tucano seja investigada e punida pelas autoridades de segurança e pela Justiça.

A manifestação se soma a uma carta de repúdio assinada por 405 personalidades de diferentes áreas, entre políticos, economistas, juristas e representantes do empresariado.

Na nota do PSDB, Aécio ressaltou a trajetória do ex-presidente e afirmou que sua contribuição para o país, especialmente durante os anos em que esteve à frente do Palácio do Planalto, não será esquecida pelos brasileiros. FH é presidente de honra da legenda, que ajudou a fundar em 1988.

“É inadmissível que se desrespeite sua delicada situação de saúde na busca por autopromoção”, afirma o texto. O partido também agradeceu às manifestações de repúdio ao episódio e defendeu que o caso tenha consequências na esfera judicial.

“A violação de sua privacidade deve ser objeto de apuração e punição pelos órgãos de segurança e pela Justiça”, diz trecho. “O PSDB celebrará sempre, com muito orgulho e reverência, seu presidente de honra Fernando Henrique Cardoso e seu legado fundamental para o Brasil!”, finalizou.

As manifestações são uma reação ao vídeo publicado nas redes sociais por Wesley Oliveira, que gravou imagens do interior do apartamento de FH. Na gravação, que viralizou, ele mostra cômodos, móveis e obras de arte da residência. Em um dos trechos, também exibe imagens do ex-presidente, que tem Alzheimer em estágio avançado.

Nesta terça-feira, os filhos de FH entraram na Justiça de São Paulo para pedir a suspensão dos perfis de Wesley nas redes sociais. O pedido busca impedir a continuidade da divulgação de conteúdos relacionados à intimidade e à residência do pai.

Nesta quarta-feira, a Polícia Civil de São Paulo indiciou Wesley por difamação e discriminação de pessoa idosa. Mandados de busca e apreensão foram cumpridos na residência dele e na do companheiro, que também foi indiciado. Os dois prestaram depoimento e foram liberados.

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