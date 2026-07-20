PSDB confirma Ciro Gomes como candidato ao governo do Ceará
Tucano disputa o Palácio da Abolição contra o governador petista Elmano de Freitas, que tem o senador Cid Gomes na chapa
A federação PSDB-Cidadania oficializou nesta segunda-feira a candidatura de Ciro Gomes ao governo do Ceará. O tucano disputa o Palácio da Abolição contra o governador petista Elmano de Freitas, que tem o senador Cid Gomes na chapa. A homologação da candidatura de Ciro ocorreu durante convenção, que também confirmou as postulações de 23 candidatos à Câmara dos Deputados e de 45 a Assembleia Legislativa.
— Estou mais do que entusiasmado, estou compenetrado da grave responsabilidade que as senhoras e os senhores colocam sobre as minhas mãos. Não sei se estou preparado, mas estou entusiasmado em levar essa bandeira à vitória — disse Ciro após a aprovação da candidatura.
O tucano aguarda a realização das convenções de outras legendas de oposição ao governo petista para definir a composição da chapa. O ex-prefeito de Fortaleza Roberto Cláudio (União) deve ser o vice, enquanto o ex-deputado federal Capitão Wagner (União) e o deputado estadual Alcides Fernandes (PL) são cotados para o Senado.
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A candidatura de Ciro também foi pivô de um embate no bolsonarismo, que posicionou publicamente a ex-primeira-dama Michelle Bolsonaro contra o presidenciável Flávio Bolsonaro.
A primeira manifestação pública de Michelle contra a aliança ocorreu justamente durante o lançamento da pré-candidatura de Girão ao governo do estado. Àquela altura, André justificava ter tido o aval do ex-presidente Jair Bolsonaro para buscar a composição com Ciro.
A ex-primeira-dama também compartilhou um vídeo em que Ciro defende que o ex-presidente era um homem "quase doente" e "burro", com capacidade intelectual "curta". Para Fernandes, no entanto, a nova composição política significa a "coragem de agir" em nome dos cearenses.