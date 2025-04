PSDB de Porto Alegre faz apelo pela permanência de Eduardo Leite no partido

A- A+

O diretório do PSDB em Porto Alegre divulgou uma carta pública, nesta sexta-feira (25), apelando ao governador Eduardo Leite para que permaneça no partido. O movimento ocorre após Leite informar a aliados que pretende se filiar ao PSD no início de maio, aguardando apenas a oficialização da fusão da sigla com o Podemos, prevista para esta semana.

No manifesto, os tucanos reconhecem que o PSDB sofreu um encolhimento em nível nacional, mas ressaltam que a legenda mantém sua relevância no Rio Grande do Sul. Eles apontam Leite como o principal líder do partido no estado e pedem sua permanência.

“O PSDB é um dos poucos partidos que se mantém coerente, sendo o destino de milhões de votos de confiança da sociedade. Governador, onde quer que se ande neste país, os filiados e lideranças veem em ti a figura do líder capaz de superar a polarização no Brasil”, afirma um trecho da carta.

O diretório também argumenta que Leite não deveria se filiar a outra legenda que não lhe oferecesse a mesma projeção política. O governador tem interesse em disputar a Presidência da República, mas, caso confirme sua ida ao PSD, deve concorrer ao Senado Federal.

“A sua permanência como líder do nosso partido é muito importante. O PSDB, além de tudo, mantém sua coerência como oposição ao Governo Federal. Sua permanência garante que teremos um candidato à Presidência capaz de superar a polarização e apresentar um caminho alternativo para o desenvolvimento do Brasil”, defendem os tucanos.

Desde novembro do ano passado, Leite mantém conversas frequentes com Gilberto Kassab, presidente do PSD, sobre sua possível filiação. As tratativas se intensificaram após a governadora de Pernambuco, Raquel Lyra — ex-PSDB —, migrar para a sigla. A ela, Leite teria confidenciado a intenção de seguir o mesmo caminho.

Apesar do desejo de disputar novamente a Presidência — como tentou nas prévias tucanas de 2021 —, Leite enfrenta incertezas no PSD. Kassab já manifestou preferência por apoiar Tarcísio de Freitas (Republicanos), governador de São Paulo, ou lançar Ratinho Júnior, governador do Paraná, como candidato próprio ao Planalto. A falta de definição atrasou a decisão de Leite.

Recentemente, Ratinho Júnior visitou o Rio Grande do Sul. Em conversa reservada, Leite teria afirmado não ter objeções em apoiar outro nome para a disputa presidencial e se colocou à disposição para colaborar.

Articuladores apontam que as indefinições internas do PSDB também pesaram na avaliação de Leite. As tentativas de fusão ou federação com outros partidos seguem travadas, e disputas internas — como o embate entre o presidente nacional da sigla, Marconi Perillo, e o deputado federal Aécio Neves — alimentam um ambiente de estagnação. Para o governador gaúcho, esse cenário tornou-se incompatível com seus planos políticos e eleitorais.

Veja também