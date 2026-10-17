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2º turno

PSDB do Piauí declara apoio a Flávio Bolsonaro e defende união da oposição no 2º turno

Presidente estadual da sigla afirma que articulação busca reduzir a vantagem de Lula no Estado

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Jorge Lopes é presidente estadual do PSDB do PiauíJorge Lopes é presidente estadual do PSDB do Piauí - Foto: Instagram/jorgelopespiaui/Reprodução

O PSDB do Piauí declarou apoio ao senador Flávio Bolsonaro (PL-RJ) no segundo turno da eleição presidencial contra o presidente da República, Luiz Inácio Lula da Silva (PT).

O presidente estadual da legenda, Jorge Lopes, defendeu uma atuação conjunta dos partidos de oposição para ampliar a votação do candidato no Estado.

"É importante unir as forças neste segundo turno", afirmou Lopes, em coletiva de imprensa.

Segundo o dirigente, o posicionamento foi definido após conversas com representantes do PL, Novo, Podemos e Democracia Cristã.

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A articulação busca organizar uma agenda comum de campanha para reduzir a diferença de votos em favor de Lula no Piauí.

Lopes também citou o Progressistas e o União Brasil entre as forças de oposição alinhadas à candidatura de Flávio.

O apoio ocorre durante o processo de reorganização do PSDB no Estado. A candidata da federação PSDB/Cidadania ao governo piauiense, Dra. Lúcia Santos, também declarou apoio ao senador após o primeiro turno.

Na esfera nacional, o PSDB decidiu liberar seus integrantes para escolher entre os presidenciáveis. Em nota divulgada no dia 8, a direção informou que a maioria dos diretórios se dividia entre a neutralidade e o apoio a Flávio, enquanto uma minoria defendia o presidente Lula.

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