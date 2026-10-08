PSDB libera filiados para escolherem posição sobre apoio no segundo turno
Representantes do partido nos Estados estão divididos sobre quem apoiar neste segundo turno presidencial
O PSDB decidiu não declarar apoio formal a nenhum dos candidatos à Presidência no segundo turno das eleições e liberou seus integrantes para se manifestarem de acordo com a posição que considerarem mais adequada.
A definição foi anunciada nesta quinta-feira (8), pelo presidente nacional da legenda, Aécio Neves.
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De acordo com Aécio, a maioria das representações estaduais ficou dividida entre a neutralidade e o apoio a Flávio Bolsonaro (PL), enquanto uma pequena parcela manifestou preferência pelo presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT).
"O PSDB, após consultar seus diretórios em todo o país e constatar que a maioria deles se divide entre a neutralidade e o apoio a Flávio Bolsonaro no segundo turno das eleições presidenciais, enquanto uma pequena minoria se manifesta pelo apoio ao presidente Lula, decide, ouvida a Executiva Nacional, pela liberação dos seus membros para se manifestarem da forma que considerarem mais adequada nesse segundo turno", afirmou o presidente nacional do partido.
Ao comunicar a decisão, Aécio também reafirmou o compromisso do PSDB com a democracia. "
O PSDB reafirma seu compromisso com a democracia e espera que o presidente eleito possa liderar o Brasil no caminho da prosperidade, da justiça e da pacificação nacional", finalizou.