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CANDIDATO DERROTADO PSDB, MDB e União Brasil declaram confiança nas eleições após carta golpista de Flávio O PSDB afirma ainda que a oposição deve ser feita dentro 'das regras da democracia' e com respeito às instituições e ao processo eleitoral

Após Flávio Bolsonaro (PL), ex-candidato à presidência, publicar uma carta com teor golpista na noite da última quarta-feira, 28, partidos como União Brasil, MDB e PSDB se manifestaram contra o comportamento do senador e reafirmaram a confiança nas urnas, no processo eleitoral e no resultado das eleições, que ocorreram no último domingo, 25.

O presidente do PSDB, Aécio Neves, chamou a conduta de Flávio de "incompreensível" e criticou sua decisão de exercer oposição fora do país. "O exercício da oposição numa democracia é tão relevante quanto o exercício dos próprios governos. E ele deve se dar em território nacional, fiscalizando os atos do governo e cobrando os compromissos por ele assumidos com a população', escreve.

O PSDB afirma ainda que a oposição deve ser feita dentro 'das regras da democracia' e com respeito às instituições e ao processo eleitoral.

Em sua manifestação, o MDB escreveu que "reafirma sua total confiança no sistema eleitoral brasileiro e, portanto, na legitimidade do resultado do pleito do último domingo".

O União Brasil também reiterou a confiabilidade das urnas, a lisura do processo eleitoral e afirmou que o resultado das eleições deve ser respeitado.

"A democracia é, para o partido, um valor inegociável. Ela não depende de quem vence ou perde uma eleição, mas do compromisso de todos com o veredito das urnas", escreve.

O partido declara ainda que "nesse momento, é essencial que as instituições sejam maiores que as pessoas".

Flávio Bolsonaro fugiu do Brasil dois dias depois de perder as eleições presidenciais para Luiz Inácio Lula da Silva (PT), por uma diferença de mais de 4 milhões de votos. Após a divulgação do resultado, o senador deu declarações questionando a reeleição de Lula e alegando, sem provas, que houve fraude nas eleições. Na segunda-feira, Flávio foi intimado pela Polícia Federal a entregar os passaportes e foi proibido de sair do país.

Ele desembarcou em Miami, nos Estados Unidos, na manhã desta quarta-feira, 28. Após chegar ao País, publicou uma carta em que afirmava ser o "verdadeiro presidente eleito" e pretendia liderar a oposição a partir dos EUA. A carta também trazia um antigo brasão, usado após a Proclamação da República, com a inscrição "Estados Unidos do Brazil", com z.

Momentos depois, ele repostou uma nova versão da carta, em que dizia ser "líder do Brasil" e com o brasão atual da "República Federativa do Brasil".

O senador está sendo investigado em dois inquéritos que apuram lavagem de dinheiro na sua relação com o advogado Willer Tomaz e pedido de dinheiro ao banqueiro Daniel Vorcaro, dono do Banco Master, para a realização de "Dark Horse", cinebiografia de seu pai, o ex-presidente Jair Bolsonaro. Sem mandado para 2027, Flávio perde o foro privilegiado.



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