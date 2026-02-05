A- A+

Eleições 2026 PSDB-SP critica Kassab após PSD puxar deputados tucanos e chama movimento de 'canibalismo' A troca de sigla dos deputados deve ocorrer no dia 4 de março

O presidente do PSDB paulista, Paulo Serra, criticou o presidente nacional do PSD, Gilberto Kassab, nesta quinta-feira (5) após o PSD anunciar a filiação de seis deputados estaduais tucanos ao partido. O movimento do secretário de Relações Institucionais do governador Tarcísio de Freitas (Republicanos) foi chamado de "desrespeitoso" e de "canibalismo".

Anunciaram compromisso de filiação os parlamentares Analice Fernandes, Barros Munhoz, Carlão Pignatari, Maria Lúcia Amary, Mauro Bragato e Rogério Nogueira, todos do PSDB, além de Dirceu Dalben, do Cidadania. A troca de sigla dos deputados deve ocorrer no dia 4 de março.

"Lamento profundamente a forma desrespeitosa de cooptação de quadros", afirmou o tucano. "Importante destacar que o PSD é da base do PT no governo federal e contribui com um modelo de governo que não funciona mais."

Em nota divulgada à imprensa, Paulo Serra disse ter respeito por Kassab, mas também acredita que o movimento não contribui para a reeleição do atual chefe do Executivo paulista. "Este tipo de 'canibalismo' dentro da base do governador, ao meu ver, em nada ajuda na construção de um projeto nacional de centro", continuou

Procurada, a assessoria de Kassab não respondeu. Além da secretaria ocupada pelo dirigente partidário, o PSD também ocupa o cargo de vice-governador com Felício Ramuth, posto apontado nos bastidores como de interesse do próprio Kassab nas eleições de 2026. Ele já chegou a dizer que ser escolhido para o cargo seria um "privilégio".

A mudança de legenda desses deputados em São Paulo ocorre em meio a uma ofensiva nacional do PSD para ampliar seus quadros. Neste início de ano, o partido passou a contar com seis governadores, incluindo Ronaldo Caiado (Goiás) e Marcos Rocha (Rondônia). A sigla também lidera em número de prefeituras no País, com 891 administrações municipais, além de manter uma das maiores bancadas no Congresso, com 47 deputados federais e 14 senadores.



