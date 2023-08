PSDB volta a usar tucano na logo após quase quatro anos

A- A+

O PSDB anunciou em evento nesta quinta-feira (24) a nova marca do partido e trouxe de volta o tucano, que sempre foi símbolo da legenda, mas deixou de ser usado desde o final de 2019, após o partido começar um processo de desidratação e amargar um quarto lugar na eleição presidencial de 2018.

O presidente do PSDB, Eduardo Leite, confirmou que a ave voltará a ser usada na identidade visual do partido de forma regular.

– Sim. Mudamos a marca. Trouxemos o tucano de volta – disse ao Globo.

A retirada do tucano aconteceu em 2019. Na época o partido era comandado pelo ex-ministro e ex-deputado Bruno Araújo e tinha influência do então governador de São Paulo, João Doria, que tentava criar um "novo PSDB" após o partido perder espaço para Jair Bolsonaro como principal rival político do PT.

A mudança da identidade visual fez parte desse processo. Posteriormente, Araújo rompeu com Doria e, após não conseguir ser candidato a presidente em 2022, o ex-governador de São Paulo se desfiliou do PSDB.

Os filiados à legenda são conhecidos como "tucanos". Apelido que continuou em prática mesmo durante o período em que a ave estava fora da identidade visual.

De acordo com o site do partido, há três motivos para que o animal seja símbolo da legenda. São eles o fato de que "o tucano de peito amarelo lembra a cor da campanha das eleições diretas" após o período da ditadura, de ser "um dos símbolos do movimento ecológico e da defesa do meio ambiente" e de "ser uma ave brasileira".

No evento desta quinta, o partido também divulgou uma carta em que aponta diretrizes para os filiados nas áreas de economia, governo e sociedade. Os tucanos reforçam as posições contra o aumento da carga tributária, a favor de privatizações e de medidas de ajuste fiscal, acompanhadas de um enxugamento da máquina pública.

