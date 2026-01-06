A- A+

BRASIL PSOL aciona PGR contra Nikolas por montagem que sugere sequestro de Lula pelos EUA Invasão da Venezuela e a captura de Nicolás Maduro ampliaram os embates entre direita e esquerda na condução da política externa e colocaram a crise no país vizinho no centro do debate neste início de ano eleitoral

O ex-presidente do PSOL Juliano Medeiros e o deputado federal Ivan Valente (PSOL-SP) acionaram a Procuradoria-Geral da República (PGR) contra o deputado federal Nikolas Ferreira (PL-MG) nesta segunda-feira.



A ação aponta que o bolsonarista sugeriu a captura do presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) pelos Estados Unidos em postagem nas redes sociais, após o governo de Donald Trump invadir a Venezuela e sequestrar Nicolás Maduro.

Na publicação de sábado, Nikolas compartilhou uma montagem na qual Lula aparece sendo preso por agentes americanos, em uma mimetização da foto da detenção de Maduro.

"É flagrante que Nikolas Ferreira têm insinuado apoio à eventual ingerência oriunda do poder de estado estadunidense contra a ordem institucional democrática", dizem os deputados na ação.





Segundo os parlamentares do PSOL, a ação do bolsonarista "atenta diretamente contra a soberania nacional e a integridade das instituições democráticas brasileiras", necessitando uma investigação.

— Ninguém está acima da lei. Nenhum parlamentar está protegido pela imunidade do cargo quando se trata de sugerir, defender ou propor o sequestro do presidente do Brasil, ou uma invasão estrangeira, como Nikolas fez em suas redes. Foi naturalizando esse tipo de absurdo — afirma Medeiros.

Guerra digital

A invasão da Venezuela e a captura de Nicolás Maduro pelos Estados Unidos ampliaram os embates entre direita e esquerda na condução da política externa e colocaram a crise no país vizinho no centro do debate neste início de ano eleitoral.



De um lado, governadores que tentam se viabilizar como oposição em outubro e parlamentares bolsonaristas buscaram explorar a relação entre o líder venezuelano e o presidente Lula. Do outro, a esquerda retomou o discurso de soberania nacional, inaugurado contra o tarifaço, ao criticar a ofensiva americana.

Veja também