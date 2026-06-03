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tarifaço PSOL aciona STF com pedido de inclusão de Flávio em inquérito sobre articulação por tarifaço Solicitação ocorreu um dia após os Estados Unidos recomendarem uma nova sanção de 25% sobre produtos brasileiros exportados para o território americano

O deputado federal Pastor Henrique Vieira (PSOL-RJ) acionou o Supremo Tribunal Federal (STF) na terça-feira com o pedido de inclusão do senador e pré-candidato ao Planalto Flávio Bolsonaro (PL) na investigação sobre possíveis articulações nos Estados Unidos para pressionar o Brasil economicamente. A solicitação ocorreu um dia após os Estados Unidos recomendarem um novo tarifaço de 25% sobre produtos brasileiros exportados para o território americano.

“A presente notícia de fato se impõe em razão de fatos novos e graves que evidenciam a adoção, pelo senador Flávio Bolsonaro, de conduta estruturalmente análoga à que constitui o objeto do presente inquérito: a articulação junto ao governo norte-americano com o fim de exercer pressão política e econômica sobre o Estado brasileiro”, afirma o deputado na petição.

A petição foi apresentada ao ministro Alexandre de Moraes, do Supremo Tribunal Federal (STF), em uma ação na qual o irmão de Flávio, o ex-deputado federal Eduardo Bolsonaro (PL), é réu na Corte. O documento cita que, em julho do ano passado, após o anúncio do governo de Donald Trump de tarifa de 50% sobre produtos brasileiros, Flávio publicou nas redes sociais: “Obrigado, Trump. Faça o Brasil livre de novo. Queremos um Magnitsky”.

Segundo a avaliação do psolista, a publicação “indica o alinhamento do pré-candidato à Presidência com a estratégia de pressão internacional contra o próprio país”. O senador Flávio Bolsonaro foi procurado pela reportagem, mas não se manifestou até a publicação. O texto será atualizado em caso de retorno.

Na terça-feira, Flávio culpou o presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) pelo novo tarifaço americano e divulgou uma carta que enviou ao secretário de Estado dos EUA, Marco Rubio, pedindo a revogação das sanções.

Julgamento no STF

Nesta quarta-feira, Moraes liberou para julgamento a ação penal contra Eduardo, que responde por coação no curso do processo. Agora, cabe ao presidente da Primeira Turma da Corte, Flávio Dino, marcar a data para que o colegiado decida se condena ou não o filho 03 do ex-presidente Jair Bolsonaro.

No centro do julgamento estará a denúncia da Procuradoria-Geral da República que contesta a atuação do ex-parlamentar os Estados Unidos.

Segundo o Ministério Público Federal, Eduardo Bolsonaro teria trabalhado para articular sanções contra autoridades brasileiras — incluindo tarifas de exportação, suspensão de vistos e até a aplicação da Lei Magnitsky — num esforço para pressionar e intimidar o STF às vésperas do julgamento que condenou Bolsonaro por tentativa de golpe de Estado.

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