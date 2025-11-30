A- A+

POLÍTICA PSOL anuncia filiação de Manuela D'Ávila e candidatura para o Senado Ex-deputada federal terá entrada no novo partido oficializa em um evento em Porto Alegre no dia 9 de dezembro

O PSOL anunciou neste sábado a filiação da ex-deputada federal Manuela D'Ávila e o lançamento de sua pré-candidatura ao Senado para 2026. A entrada no partido será formalizada em um evento em Porto Alegre marcado para o dia 9 de dezembro. No anúncio, a sigla afirmou que a chegada dela "fortalece o projeto da sigla por mudanças estruturais".

Em resposta, a ex-deputada afirmou estar “muito feliz e cheia de esperança” com a filiação e que "não se conforma com que essa realidade de desigualdade seja o destino final da humanidade". "Sinto que faço parte dessa corrente centenária que empurra a história rumo a um mundo mais justo", escreveu em um post publicado em seu perfil no Instagram.





Há um ano, Manuela anunciou sua saída do PCdoB, após 25 anos no partido. Ela entrou na sigla no início dos anos 2000, no início de sua carreira política pela UNE, e foi eleita pela primeira vez vereadora em 2004. De lá para cá, chegou à Câmara dos Deputados em 2006, e conquistou a reeleição e, posteriormente, foi eleita deputada estadual do Rio Grande do Sul.

A ex-deputada tentou por três vezes o comando da prefeitura de Porto Alegre. A última, em 2020, chegou ao segundo turno contra o atual prefeito da capital gaúcha, Sebastião Melo (MDB). Durante a crise das chuvas deste ano, foi uma das maiores críticas da condução de Melo ao desastre. À época, ela precisou recorrer à polícia para investigar ameaças à filha, Laura.

Em 2022, chegou a ser cotada para tentar um posto no Senado, mas desistiu, e citou a "desunião da esquerda" no seu estado natal, Rio Grande do Sul, além da rotina de ataques contra ela e sua família nos últimos sete anos. No período, denunciou receber novas ameaças principalmente nas redes sociais: "ser uma mulher pública no Brasil é ser ameaçada permanentemente. É conviver com a ameaça de estupro como correção pela coragem, com a ameaça de morte como silenciador", escreveu na publicação.

Veja também