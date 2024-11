PSOL e PT protestam contra anistia após ataques à bomba e prisão de militares

A- A+

Deputados do PSOL fizeram um ato na Câmara, nesta terça-feira, 19, em protesto contra o projeto que prevê a anistia aos condenados por envolvimento nos atos antidemocráticos de 8 de janeiro. Os parlamentares carregavam cartazes com a defesa da prisão do ex-presidente Jair Bolsonaro

A mobilização estava marcada desde esta segunda, 18, após um ataque à bomba na Praça dos Três Poderes e nas imediações do Anexo IV da Câmara, ocorrido na semana passada.

A manifestação também se deu na data em que quatro militares e um policial federal foram presos em uma operação que apreendeu um plano de assassinato do presidente Luiz Inácio Lula da Silva, do vice Geraldo Alckmin e do ministro Alexandre de Moraes, do Supremo Tribunal Federal (STF).

O ato teve a participação dos deputados Chico Alencar (RJ), Glauber Braga (RJ), Ivan Valente (SP), Luciene Cavalcante (SP), Luiza Erundina (SP), Sâmia Bomfim (SP) e Tarcísio Motta (RJ). Também marcaram presença os deputados do PT Elton Welter (PR), Erika Kokay (DF) e Rogério Correia (MG).

Os parlamentares se reuniram em frente a um busto de homenagem a Rubens Paiva, ex-deputado do PTB que foi cassado durante a ditadura militar e assassinado após ter sido preso por militares

Os deputados também ergueram um cartaz do filme Ainda Estou Aqui (2024), que conta a história da família Paiva. Abaixo da ilustração do longa-metragem, havia uma charge com uma ironia aos oficiais, na frase "Nós também".

Bomfim já havia enviado na última quinta-feira, 14, ao presidente da Câmara, Arthur Lira (PP-AL), um requerimento para que o PL da anistia fosse arquivado.

"Seguem as demonstração de que há um grande complô, uma grande organização que envolve civis, militares, parlamentares e empresários que não se contentam com as liberdades democráticas duramente conquistadas por todos aqueles que lutaram contra a ditadura civil-militar, que não se contentam com o resultado das eleições que deram a vitória ao presidente Lula", disse a deputada, no ato de hoje.

"Essa figura não pode continuar solta", afirmou a deputada Luiza Erundina (PSOL-SP), ao defender a prisão de Bolsonaro.

A comissão executiva nacional do PT publicou uma nota em que protesta contra a anistia aos condenados pelos atos de 8 de janeiro de 2023 e que pede punição inclusive ao ex-presidente Jair Bolsonaro.

A divulgação do texto, nesta terça-feira, 19, ocorre após a prisão de quatro militares e um policial que teriam planejado assassinar o presidente Luiz Inácio Lula da Silva, o vice Geraldo Alckmin e o ministro Alexandre de Moraes, do Supremo Tribunal Federal (STF).

"As estarrecedoras conclusões do inquérito da Polícia Federal sobre os planos de militares para assassinar o presidente Lula, o vice Geraldo Alckmin e o ministro Alexandre de Moraes apontam diretamente para o Palácio do Planalto comandado por Jair Bolsonaro, o maior interessado na conspiração golpista para impedir a posse do eleito e instaurar sua ditadura", diz.

Na sequência, a nota chama as prisões de "passo importantíssimo"

"As prisões desta manhã, determinadas pelo ministro Moraes com o respaldo do procurador-geral da República, são um passo importantíssimo para a responsabilização dos arquitetos do 8 de janeiro. A contenção do golpismo e do terrorismo da extrema direita, no entanto, exige que todos os envolvidos sejam processados e punidos pedagogicamente, a começar pelo chefe e seus cúmplices mais poderosos, civis e militares."

O partido prossegue:

"Enquanto permanecerem impunes, seguirão ameaçando a democracia e a paz no Brasil. Enquanto tentarem falsear a realidade e fugir à Justiça, com a cumplicidade ativa de parlamentares e até governadores de seu espectro ideológico extremista, articulando um projeto imoral de anistia no Congresso, o país estará sujeito a atos terroristas como o que aconteceu há menos de uma semana em Brasília".

O PT diz ainda que "não existe, por definição, bolsonarista moderado nem democrata de extrema direita".

"Punição para todos os envolvidos na trama golpista e nos planos de assassinato de Lula, Alckmin e Moraes! Sem Anistia!", diz o texto.

