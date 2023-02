A- A+

Atos antidemocráticos PSOL entra com pedido de cassação de Clarissa Tércio Partido alega que deputada federal apoiou ataques golpistas ocorridos no dia 8 de janeiro, em Brasília

O PSOL entrou com um pedido de cassação do mandato da deputada federal Clarissa Tércio (PP), alegando que a parlamentar pernambucana apoiou os ataques golpistas e de vandalismo de bolsonaristas radicais, no dia 8 de janeiro em Brasília. “O último lugar que essas pessoas merecerem estar é no parlamento”, escreveu a psolista Carol Vergolino em sua conta pessoal do Twitter, nesta quinta-feira (2).

“A Deputada Eleita Clarissa Tércio (PP/PE) usou suas redes sociais para compartilhar vídeo feito por uma golpista, que furou bloqueio policial para invadir o teto do Congresso Nacional, endossando a mensagem que o Poder supostamente fora “tomado pelo povo” , diz um trecho do documento.

O PSOL alega, ainda que tanto Clarissa quanto o marido dela, Júnior Tércio (PP) “inseriram imagens da invasão ao Congresso, com os endereços de suas próprias redes sociais”.

O caso foi tão grave, assegura o PSOL, “que ensejou um pedido de abertura de inquérito por parte da Procuradoria Geral da República contra três deputadas e deputados diplomados – dentre eles, a Representada, Dep. Clarissa Tércio – por incitação aos atos de violência e vandalismo registrados em Brasília no último dia 8 de janeiro”.



