PSOL pede cassação de Ricardo Salles e Zucco por misoginia contra Sâmia Bomfim

Após a última sessão da CPI do MST antes do recesso parlamentar, o Partido Socialismo e Liberdade (PSOL) acionou o Conselho de Ética da Câmara contra os deputados Ricardo Salles (PL-SP) e Tenente-Coronel Zucco (Republicanos-RS). Em representação assinada por toda a bancada, a sigla alega que o relator e o presidente do colegiado praticaram violência política contra Sâmia Bomfim (PSOL-SP).

Nos documentos ao qual o Globo teve acesso, o PSOL afirma que os parlamentares usaram da misoginia para impedir a fala de Sâmia. A ausência de punição para General Girão (PL-CE) também foi pontuada.

A sessão em questão foi marcada por uma briga entre deputadas governistas e a oposição. Tudo começou quando Zucco ameaçou interromper a sessão, caso Sâmia não permitisse que os demais parlamentares falassem. Em seguida, Girão afirmou que respeitava todas as mulheres "por serem responsáveis pela procriação e pela harmonia da família". A fala gerou revolta dentro e fora da comissão.

Os parlamentares trocaram ofensas e Girão chegou a pedir para que a Polícia Legislativa retirasse a deputada da sessão. O presidente, agora representado, ameaçou interromper a sessão e afirmou que assinaria que também entraria no Conselho de Ética contra a psolista.

As participações de Zucco e Salles foram pontuadas pelo PSOL ao longo do documento. Uma postagem do relator nas redes sociais também foi levada em conta: na semana passada, o ex-ministro de Bolsonaro usou um emoji de hambúrguer para se referir à alimentação de Sâmia. "Dentro e fora do ambiente do Parlamento, o Representado (Ricardo Salles) é desrespeitoso e viola o decoro parlamentar. Agora, usa as redes sociais para atacar, como de costume, a deputada", diz trecho.

Constantes embates

Esta não é a primeira vez que as deputadas do PSOL representam contra os bolsonaristas. No mês passado, Sâmia acionou o Ministério Público Federal (MPF) contra Salles por suposto crime de abuso de autoridade, advocacia administrativa e invasão de domicílio na primeira diligência feita pelo colegiado na região em municípios do Pontal de Paranapanema, em São Paulo, no mês passado, em requerimento protocolado por Gustavo Gayer (PL-GO). Salles afirmou que não houve invasão e disse que a deputada estava "tentando holofote".

Do outro lado, Talíria Petrone (PSOL-RJ) enfrenta um processo de cassação por ter citado investigações da Polícia Federal (PF) contra Salles em sessão da CPI.

