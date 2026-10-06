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Rio de Janeiro PSOL recorre ao TSE contra desistência de Garotinho no RJ Desistência de Garotinho pode levar TSE a reconhecer eleição de Douglas Ruas no primeiro turno

O PSOL protocolou, na noite desta segunda-feira (5), recurso no Tribunal Superior Eleitoral (TSE) contra a desistência e tentativa de retirada de recurso apresentado pela defesa do candidato ao governo do Rio Anthony Garotinho (Republicanos).

O partido defende que os votos sejam contabilizados para definição da campanha em 2º turno.

Segundo nota emitida pelo partido, o objetivo do recurso é assegurar que os votos sejam tratados de acordo com as regras eleitorais e que os efeitos sobre o resultado do primeiro turno sejam definidos pela Justiça Eleitoral, e não por "uma decisão unilateral de qualquer candidatura com interferência direta no resultado do pleito."

A iniciativa do PSOL ocorre após os advogados de Garotinho pedirem ao TSE desistência do recurso contra o indeferimento da sua candidatura. A decisão pode abrir espaço para que Douglas Ruas (PL) seja eleito governador do Estado em 1º turno.

Com 100% das urnas apuradas, Douglas Ruas (PL) teve 4.271.199 votos (49,27%), enquanto Eduardo Paes (PSD) recebeu 3.706.984 votos (42,76%). Garotinho, por sua vez, ficou em terceiro lugar com 274.411 votos (3,17%).

O TSE ainda não se manifestou sobre o pedido. Na segunda-feira (5), o ministro Floriano de Azevedo Marques, relator do caso, deu prazo de dois dias para que a Procuradoria-Geral Eleitoral (PGE) se manifeste.

Em vídeo publicado nas redes sociais, o candidato Eduardo Paes (PSD) afirmou que a desistência de Garotinho se trata de uma "manobra" para conseguir eleger Ruas no primeiro turno.

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