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ELEIÇÕES 2026 PSOL-Rede aciona Justiça por prisão do prefeito de Salvador e endossa pedido de impeachment A cobrança por responsabilização também motivou um abaixo assinado na Change.org, identificado como iniciativa de Hilton Coelho e do vereador Hamilton Assis (PSOL)

A Federação PSOL-Rede e o deputado estadual Hilton Coelho (PSOL) acionaram neste domingo, 25, o Tribunal Regional Eleitoral da Bahia (TRE-BA) para pedir a prisão em flagrante do prefeito de Salvador, Bruno Reis (União Brasil), e reforça pedido de prisão do secretário de Mobilidade, Paulo Souza, ou seu substituto.



Na petição à qual o Broadcast Político (sistema de notícias em tempo real do Grupo Estado) teve acesso, os autores citaram como fato novo a decisão do ministro Cristiano Zanin, do Supremo Tribunal Federal (STF), que prorrogou a votação até as 19h.





O documento foi apresentado no processo movido pela Federação Brasil da Esperança (PT, PCdoB e PV). Os autores solicitaram intimação pessoal das autoridades para determinar, em 30 minutos, a saída de todos os veículos aptos das garagens, com gratuidade e operação equivalente à dos dias úteis.



Também pediram fiscalização pelas polícias Federal e Civil, com apoio do Procon-BA, e aumento da multa por descumprimento de R$ 1 milhão para R$ 2 milhões por hora.



"Uma covardia o que foi feito no dia de hoje contra o povo baiano", afirmou o presidente do PSOL Bahia, Ronaldo Mansur. O dirigente classificou como "cinismo" a justificativa de Bruno Reis de que a retirada de adesivos eleitorais atrasou a operação



Abaixo assinado por impeachment



A cobrança por responsabilização também motivou um abaixo assinado na Change.org, identificado como iniciativa de Hilton Coelho e do vereador Hamilton Assis (PSOL). Em registro da página enviado à reportagem, a mobilização reunia 161.778 assinaturas verificadas pela plataforma.



O texto pede à Câmara Municipal a abertura de processo de impeachment para investigar decisões e omissões relacionadas à retenção dos ônibus e à demora na recomposição do serviço.

Defende a cassação do mandato caso sejam comprovadas infrações político-administrativas, com contraditório e ampla defesa. A coleta de assinaturas não equivale à abertura de processo na Câmara.

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