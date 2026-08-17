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eleições 2026

PSTU tem o professor de história Hertz Dias como presidenciável

Candidato foi vice na chapa do partido nas últimas eleições

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Hertz Dias foi candidato a vice-presidente em 2018, na chapa de Vera Lúcia.Hertz Dias foi candidato a vice-presidente em 2018, na chapa de Vera Lúcia. - Foto: Matheus Soares/PSTU

O candidato pelo Partido Socialista dos Trabalhadores Unificados (PSTU), Hertz da Conceição Dias, tem 55 anos e é natural de São José de Ribamar, na região metropolitana de São Luís (MA). Tem como vice a professora Vanessa Portugal, também do PSTU.

É professor de história da rede pública no Maranhão e rapper. Mestre em educação, desenvolve pesquisas voltadas às relações entre cultura, juventude, racismo e organização popular.

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Hertz Dias foi candidato a vice-presidente em 2018, na chapa de Vera Lúcia. Também concorreu ao governo do Maranhão, em 2022, e ao cargo de prefeito de São Luís em 2020.  

Ligado historicamente aos movimentos sindical e de trabalhadores, atualmente o PSTU não tem deputados federais ou senadores eleitos no Congresso Nacional. Em 2024, o partido lançou candidatos, mas não elegeu vereadores em âmbito nacional. 

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