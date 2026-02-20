A- A+

Eleições 2026 PT aciona Justiça Eleitoral contra Flávio Bolsonaro, Zema e nomes do PL por propaganda antecipada Ações acusam opositores de burlar regras para divulgação da candidatura do senador à Presidência e de caluniar o presidente ao ironizar desfile de escola de samba sobre Lula

O PT, partido do presidente Luiz Inácio Lula da Silva, iniciou nesta sexta-feira (20) uma ofensiva jurídica contra opositores sob acusação de propaganda eleitoral antecipada.

A sigla protocolou cinco ações no Tribunal Superior Eleitoral (TSE) mirando o senador Flávio Bolsonaro (PL), o governador de Minas, Romeu Zema (Novo), e parlamentares do PL. Eles são acusados de burlar restrições da lei eleitoral para a divulgação da pré-candidatura de Flávio à Presidência e de uso indevido de inteligência artificial para ironizar um desfile de escola de samba que homenageou Lula.

Em uma das ações, o PT afirma que o senador e Gilson Machado, ex-ministro do governo Bolsonaro, fizeram propaganda antecipada através da exibição de panfletos com os dizeres "Flávio Bolsonaro 2026". A legislação restringe a produção de material de campanha antes do período eleitoral, que só se inicia no segundo semestre deste ano.

Em outro pedido ao TSE, feito na noite desta sexta-feira, o PT também acusa outros parlamentares do PL de propaganda eleitoral antecipada. Os alvos são a deputada federal Bia Kicis (PL-DF) e os senadores Marcos Rogério (PL-RO) e Rogério Marinho (PL-RN).

O partido de Lula também apontou ao TSE possíveis irregularidades na divulgação de um vídeo nas redes de Flávio, feito com inteligência artificial, que reproduz um desfile de escola de samba com imagens do atual presidente preso. O vídeo publicado por Flávio satiriza a apresentação da Acadêmicos de Niterói, escola que homenageou Lula no carnaval do Rio neste ano.

"Há clara vinculação do nome do presidente da República e pré-candidato à reeleição ao mesmo cargo à criminalidade, com a pecha de ladrão", diz a ação do PT.

A montagem publicada por Flávio diz, em sua legenda, que "diferente do desfile eleitoral do Lula, esse vídeo não usou dinheiro dos impostos". O PL já ingressou com uma ação no TSE pedindo investigação sobre o uso de recursos públicos no desfile da escola de Niterói.

Já as ações do PT que miram o uso indevido de inteligência artificial, para suposta calúnia e difamação contra Lula, também têm como alvos conteúdos similares ao de Flávio que foram publicados pelo PL e pelo governador Romeu Zema, de Minas, nas redes sociais.

Veja também