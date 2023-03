A- A+

Quebra de decoro PT aciona STF, PGR e Conselho de Ética contra deputada que postou foto com arma e alusão a Lula Julia Zanatta do PL usou uma camisa com ilustração de uma mão com quadro dedos baleada

O líder do PT na Câmara dos Deputados, Zeca Dirceu (PT-PR), e o vice-líder, Alencar Santana, acionaram o Supremo Tribunal Federal (STF), nesta segunda-feira (20), contra a deputada Júlia Zanatta (PL-SC), após ela postar uma foto segurando uma arma e vestindo uma camisa com referências ao presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT). No Twitter, a presidente do PT, Gleisi Hoffmann, informou que o partido também já encaminhou uma representação junto a Procuradoria-Geral da República (PGR) e outra na Conselho de Ética da Câmara dos Deputados por quebra de decoro.

"A deputada bolsonarista de SC responderá a duas ações por ter incitado o crimine e feito apologia à violência contra @lula : uma representação junto a PGR e outra na Comissão de Etica da Câmara dos Deputados por quebra de decoro. Ambas já encaminhadas", postou.

Na representação dos deputados encaminhada à presidente do STF, ministra Rosa Weber, os petistas pedem a instauração de uma investigação criminal para apurar a possível prática de crimes contra o presidente da República. Eles defendem que a conduta de Zanatta extrapola os “limites aos direitos de liberdade de expressão” e "incentiva e legitima ações violentas”.

Zanatta, que é apoiadora do ex-presidente Jair Bolsonaro (PL), postou uma foto em que segura um fuzil e veste camisa com ilustração de uma mão com quatro dedos alvejada por três tiros. Na blusa há ainda os dizeres "come and take it" (venha e pegue). Zanatta também faz referência ao presidente Luiz Inácio Lula da Silva no texto do post, onde critica o governo. Sua postagem segue no ar.

Na representação, Dirceu e Alencar pedem ainda que o STF adote "medidas administrativas e civis pertinentes, em função das responsabilidades pelos crimes, em tese, delineados na presente representação"

"Protocolei junto com o líder @zeca_dirceu no STF representação criminal contra a bolsonarista @apropriajulia por vários crimes contra o presidente @LulaOficial", publicou Alencar em suas redes sociais.

