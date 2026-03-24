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Política PT articula ofensiva para colar rejeição de Bolsonaro em Flávio e frear imagem de 'moderado' Estratégia foi traçada em reunião entre a executiva da bancada na Câmara e o presidente do partido, Edinho Silva

A cúpula do Partido dos Trabalhadores (PT) decidiu nesta terça-feira, em reunião na Câmara, a estratégia que será usada para desgastar Flávio Bolsonaro (PL-RJ), até agora o principal adversário de Luiz Inácio Lula da Silva em sua pré-campanha à reeleição.

Com a presença de integrantes da Executiva, parlamentares e o presidente do partido, Edinho Silva, ficou definido que a principal abordagem será atacar a construção de um "perfil moderado" que vem sendo feita pelo senador.



A ideia do PT é reforçar a ligação de Flávio com as atitudes do pai, o ex-presidente Jair Bolsonaro, que perdeu as eleições de 2022 após acumular alto índice de rejeição.



As discussões giraram em torno de como governistas devem partir para o ataque a partir de agora para tentar reverter a ideia de moderação.



Recentemente, Flávio adiou o lançamento das diretrizes de sua campanha justamente para evitar críticas e minar um momento positivo de boa avaliação nas pesquisas.



A avaliação de integrantes da sigla é que cresce dentre eleitores a percepção de que Flávio seria o filho “do bem” do ex-presidente. Nesse sentido, o mote da reunião, segundo relatos, foi a necessidade de atrelar novamente o sobrenome Bolsonaro a Flávio, o que, defendem parlamentares, tem sido esquecido por parte do eleitorado.



O objetivo com esse movimento é mirar os ataques não apenas em episódios polêmicos da biografia de Flávio, como o caso das rachadinhas, quando o senador ainda era deputado estadual no Rio de Janeiro, ou o caso da loja de chocolates que pertencia a ele e estava no centro de suspeitas sobre lavagem de dinheiro.



Nessa esteira, petistas querem relembrar, também, a atuação de Jair Bolsonaro à frente do Palácio do Planalto em momentos como a pandemia de Covid-19, o que na época rendeu profundo desgaste ao governo junto à população, e também a condenação do ex-presidente pelo Supremo Tribunal Federal (STF) por tentativa de golpe.



Segundo relatos de participantes da reunião, o encontro foi positivo e serviu para alinhar a estratégia da sigla frente ao cenário eleitoral nacional. Outro tópico tratado foi um panorama das articulações e palanques do PT nos estados — dado que foi levado aos parlamentares por Edinho.



Também foi discutido entre os presentes a extensão do prazo da CPI do INSS, que foi determinado ontem pelo ministro do Supremo André Mendonça. Sobre isso, há sobre a mesa a possibilidade de entrar com um pedido de suspeição contra o presidente da comissão, o senador Carlos Viana (Podemos-MG), por suposto envolvimento com a Igreja Lagoinha, instituição citada no escândalo do Master.



A reação do partido vem depois de o ministro, também do STF, Flávio Dino, dar um prazo de 5 dias para que Viana explicasse o envio de R$ 3,6 milhções em emendas a uma fundação da Lagoinha, o que irritou o presidente da CPI.

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