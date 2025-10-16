A- A+

Venezuela PT classifica como "inaceitável e deplorável" a ação de Trump contra a Venezuela Legenda do presidente Lula disse ainda que ações norte-americanas violam a soberania

O Partido dos Trabalhadores (PT) divulgou nota nesta quinta-feira condenando as declarações do presidente dos Estados Unidos Donald Trump sobre a Venezuela, que afirmou considerar expandir as operações militares no Caribe para incluir ataques terrestres na Venezuela e também revelou ter autorizado a Agência Central de Inteligência (CIA) a conduzir ações secretas na Venezuela, intensificando uma campanha contra Nicolás Maduro, o líder do país.

A legenda do presidente Luiz Inácio Lula da Silva considerou como uma " afronta à soberania do país sul-americano" e as chamou de inaceitáveis e deploráveis.

"As declarações do presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, em que autoriza operações secretas da CIA no território da Venezuela, são uma afronta à soberania do país sul-americano e uma violação do Direito Internacional. É uma iniciativa inaceitável e deplorável. Soma- se a isso o cerco militar que vem sendo praticado contra o povo venezuelano, com execuções sumárias de vidas humanas por forças militares norte-americanas. Trata-se de uma prática inadmissível, sem base legal e sem qualquer processo investigativo. (....) Essas ações antidemocráticas deixaram marcas de ingerências, ilegalidades, golpes, repressão e ditaduras sangrentas no subcontinente", diz trecho do comunicado.

O partido condenou ainda os ataques:

"O Partido dos Trabalhadores condena com veemência mais um ataque dos EUA à soberania da Venezuela. Somos defensores do Direito Internacional e dos princípios da não ingerência e da autodeterminação dos povos em qualquer parte do mundo", finaliza o texto

Desde agosto, o governo americano envia navios de guerra ao Caribe para operações de combate ao tráfico de drogas, segundo Washington, enquanto acusa Maduro de liderar redes de narcotráfico.

Pelo menos cinco pequenas embarcações foram bombardeadas desde então, deixando 27 mortos, o que Caracas chama de "execuções extrajudiciais".

— Certamente estamos pensando em terra agora, porque temos o mar sob controle — disse Trump no Salão Oval nesta quarta-feira, quando perguntado por repórteres sobre a possibilidade de ataques terrestres.

Sobre usar a Guarda Costeira em vez de lançar os ataques, Trump completou dizendo que "nunca funcionou quando feito de uma maneira politicamente correta".

Em evento do Conselho Nacional pela Soberania e Paz, comissão criada depois que Washington passou a enviar navios de guerra ao Caribe, Maduro afirmou que não haverá mudança de regime na Venezuela, "como aconteceu no Afeganistão e na Líbia, nem golpe de estado, como a CIA promoveu no Chile ou na Argentina".

— Não aos golpes de Estado dados pela CIA, que tanto nos lembram os 30 mil desaparecidos pela CIA nos golpes de Estado contra a Argentina (...) Até quando golpes de Estado da CIA? A América Latina não os quer, não os necessita e os repudia — disse o líder esquerdista.

