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Política PT confirma candidatura de Patrus ao governo de Minas e de Marília Campos ao Senado Legenda homologou parte da chapa majoritária durante convenção online nesta segunda-feira, mas deixou em aberto papel que será desempenhado por outras siglas de esquerda

O PT confirmou nesta segunda-feira as candidaturas ao governo de Minas Gerais do deputado federal Patrus Ananias e ao Senado de Marília Campos, ex-prefeita de Contagem (MG). A decisão foi formalizada durante a convenção estadual da sigla, realizada online nesta segunda-feira.

A legenda, no entanto, deixou em aberto a escolha do vice na chapa majoritária e informou que mantém diálogo com integrantes do PSB e da federação Rede-PSOL.

Durante a reunião, os petistas homologaram as escolhas de Patrus e de Marília, além de outras 39 candidaturas à Câmara dos Deputados e 56 para a Assembleia Legislativa de Minas Gerais (ALMG). A legenda também realizará um encontro presencial na sede do partido na próxima sexta-feira. Em nota, a direção estadual afirmou, no entanto, que a "coligação ainda não está fechada" e que "o vice ainda não foi definido".

As conversas mais avançadas ocorrem com o PSB, que passou a avaliar na semana passada a possibilidade de indicar para o posto Jarbas Soares, ex-procurador de Justiça de Minas, ou o empresário Josué Gomes, ex-presidente da Federação das Indústrias de São Paulo e filho do ex-vice-presidente José Alencar. Soares, por sua vez, passou a manifestar o interesse em concorrer ao Senado, em uma composição junto de Marília Campos.

A costura, no entanto, levanta dúvidas sobre o papel que será desempenhado pela federação entre o Psol e a Rede na coligação. O bloco partidário tem como pré-candidata ao Senado a ex-deputada federal Áurea Carolina (Psol), que manifestou desde o início do ano a intenção de concorrer ao lado de Marília.

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