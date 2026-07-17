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Eleições 2026

PT de Minas confirma encontro de Lula com Patrus e cita 'possível candidatura' ao governo do estado

Presidente se reuniu com deputado e ex-ministro nesta quinta-feira; executiva estadual prevê oficialização 'em momento oportuno'

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Deputado Patrus Ananias na CCJ da CâmaraDeputado Patrus Ananias na CCJ da Câmara - Foto: Foto: Vinicius Loures / Câmara dos Deputados

O PT de Minas Gerais informou, nesta sexta-feira (17), que o deputado federal Patrus Ananias se reuniu com o presidente Luiz Inácio Lula da Silva nesta quinta-feira, para abordar "o cenário político atual e projetos estratégicos para o desenvolvimento do estado". Apesar de não confirmar a definição do nome do ex-ministro para concorrer ao governo do estado, a executiva estadual cita conversa "muito positiva" e prevê definação sobre o cargo "no momento oportuno".

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