Eleições 2026
PT de Minas confirma encontro de Lula com Patrus e cita 'possível candidatura' ao governo do estado
Presidente se reuniu com deputado e ex-ministro nesta quinta-feira; executiva estadual prevê oficialização 'em momento oportuno'
O PT de Minas Gerais informou, nesta sexta-feira (17), que o deputado federal Patrus Ananias se reuniu com o presidente Luiz Inácio Lula da Silva nesta quinta-feira, para abordar "o cenário político atual e projetos estratégicos para o desenvolvimento do estado". Apesar de não confirmar a definição do nome do ex-ministro para concorrer ao governo do estado, a executiva estadual cita conversa "muito positiva" e prevê definação sobre o cargo "no momento oportuno".