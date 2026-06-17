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ELEIÇÕES 2026 PT deve reservar R$ 105 milhões para campanha de Lula gastar no primeiro turno Partido prevê utilizar o limite de despesas a ser estabelecido pelo TSE na campanha à reeleição do petista

Dono da segunda maior fatia no Fundo Eleitoral, o PT deve reservar R$ 105 milhões para a campanha à reeleição do presidente Luiz Inácio Lula da Silva gastar no primeiro turno da disputa eleitoral deste ano.

A quantia é o teto que deve ser permitido pelo Tribunal Superior Eleitoral (TSE). O valor ainda não foi oficializado, mas como é praxe, o limite estabelecido em 2022 (R$ 88,9) deve ser corrigido pelo índice de inflação IPCA, o que equivale a R$ 105 milhões.

O PT terá um total de R$ 615 milhões do Fundo Eleitoral este ano para bancar todas as candidaturas do partido. Em 2022, a campanha de Lula custou R$ 131,3 milhões nos dois turnos.

Na disputa deste ano, caso haja segundo turno na disputa presidencial, Lula deve ter outros R$ 52 milhões disponíveis repassados pelo PT. Assim, o total destinado para a campanha chegaria a R$ 157 milhões. O valor representa mais de um quarto do fundo eleitoral do PT.

Dessa forma, devem sobrar R$ 458 milhões para custear as campanhas dos candidatos a governador, senador, deputado federal e deputado estadual da sigla. Há um entendimento de Lula e de lideranças petistas que a eleição para o Senado deve ser priorizada este ano diante do plano traçado pelo bolsonarista de dominar a Casa.

No dia 4, o Tribunal Superior Eleitoral (TSE) detalhou a distribuição dos cerca de R$ 4,96 bilhões do Fundo Especial de Financiamento de Campanha (FEFC) entre os 30 partidos aptos a receber recursos públicos para financiar campanhas eleitorais.

O PL ficará com a maior fatia do fundo, recebendo R$ 881,7 milhões, o equivalente a 17,77% do total. Já o PT terá direito a R$ 615,4 milhões, ou 12,4% dos recursos. Somadas, as duas siglas receberão cerca de R$ 1,5 bilhão, o que representa 30,17% de todo o montante disponível para as eleições deste ano.

A terceira maior fatia ficará com o União Brasil, que receberá R$ 526,2 milhões. Juntos, PL, PT e União Brasil concentrarão aproximadamente 40% de todos os recursos do fundo eleitoral.

A distribuição reflete o tamanho das bancadas e o desempenho eleitoral dos partidos no Congresso Nacional. Quanto maior a representação de uma legenda na Câmara dos Deputados e no Senado, maior tende a ser sua participação nos recursos públicos destinados às campanhas.

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