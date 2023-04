A- A+

Partido PT divulga lista de inadimplentes que inclui ministros, governadores, senadores e deputados Pelo estatuto, filiados ao partido com cagos públicos têm obrigação de contribuir com a legenda

De volta ao governo neste ano após sete anos, o PT decidiu expor quem são seus integrantes com cargo público que estão em débito com a contribuição de parte do salário para a manutenção da sigla. Em reunião do seu diretório nacional nesta segunda-feira, legenda decidiu divulgar a lista de quem está inadimplente.

Fazem parte do grupo dois ministros do governo Lula, dois governadores, quatro senadores e cerca de 30 deputados federais. Os valores das dívidas, porém, não foram informados.

Os ministros inadimplentes são Rui Costa (Casa Civil), como o Globo já havia revelado, e Camilo Santana (Educação). Já no grupo de governadores que precisam quitar débitos com a legenda estão Elmano de Freitas (Ceará) e Jerônimo Rodrigues (Bahia).

Na lista de senadores devedores estão Jaques Wagner (BA), líder do governo Lula na Casa, Fabiano Contarato (SE), líder da bancada do partido, Rogério Carvalho (SE) e Augusta Brito (CE). Entre os cerca de 30 deputados com débitos, estão nomes de destaque como Washington Quaquá (RJ), um dos vice-presidentes nacionais do partido, e Reginaldo Lopes (MG), ex-líder da bancada e coordenador do grupo de trabalho da reforma tributária.

A relação foi lida pela tesoureira do partido, Gleide Andrade, para atender a um pedido formal feito na reunião de março pelo secretário de relações internacionais do PT, Romênio Pereira.

Um dos considerados inadimplentes pela sigla, o senador Rogério Carvalho (SE) disse que pagou R$ 300 mil ao partido durante as eleições do ano passado.

— Cabe à (tesoureira) Gleide (Andrade) dizer porque não não contabilizou isso — afirmou o senador.

Gleide, por sua vez, disse que o dinheiro que Carvalho alega ter depositado não entrou na conta do PT.

— Por que ele não apresenta o comprovante de depósito? — questionou a tesoureira da sigla.

Reginaldo Lopes, por sua vez, disse que os seus débitos estão em "fase de negociação".

De acordo com o estatuto do PT, os filiados ao partido têm obrigação de contribuir com a legenda. Aos ocupantes de cargos públicos, sejam nomeados ou eleitos, são exigidas contribuições maiores a depender do valor do salário. Procurados, os outros citados como devedores pelo partido não responderam até a publicação da notícia.

Os ministros de Estado, que têm salário bruto de R$ 39.293,32 (mais de 20 salários mínimos), devem doar 10% do rendimento líquido mensal para a legenda. Por ocuparem cargos eletivos, os deputados e senadores, que também ganham R$ 39.293,32, devem contribuir com 15%. O governador da Bahia, que recebe R$ 35 mil, é outro que deve doar 15% dos seus rendimentos. Já o governador do Ceará, com salário de R$ 19,5 mil (14 salários mínimos), precisa contribuir com 8%,

Na festa de aniversário do PT em fevereiro, em Brasília, o presidente Luiz Inácio Lula da Silva assinou uma ficha para que a sua contribuição mensal ao partido, também no valor de 10% de seu rendimento líquido, fosse paga por meio de débito automático.

