BRASIL PT divulga propaganda contra Tarcísio em SP: "Está do lado do Trump e dos bilionários" Material vincula o governador ao tarifaço imposto pelos EUA; peça foi produzida antes dele participar da manifestação favorável ao ex-presidente Jair Bolsonaro em 7 de setembro

Considerado pelo presidente Luiz Inácio Lula da Silva como adversário nas eleições de 2026, o PT divulgou uma peça publicitária nesta quarta-feira mirando críticas à gestão do governador de São Paulo, Tarcísio de Freitas (Republicanos).



O material, transmitido na TV somente para o estado paulista, vincula o aliado do ex-presidente Jair Bolsonaro (PL) às sanções impostas pelos Estados Unidos ao Brasil, além de também mencionar a privatização da Sabesp, empresa de águas e saneamento de São Paulo, e abordar o aumento dos preços dos pedágios no estado.

Conforme reportagem do Globo publicada ontem, a peça foi produzida antes de Tarcísio participar da manifestação favorável a Bolsonaro na Avenida Paulista, no último domingo. No ato, que ficou marcado pela enorme bandeira dos EUA estendida em meio aos manifestantes, o político definiu o ministro Alexandre de Moraes, do Supremo Tribunal Federal (STF), como "tirano".

"Tá na cabeça e no seu dia a dia. O governo de São Paulo está do lado do Trump e dos bilionários", diz um trecho do vídeo, que, mesmo sem mencionar Tarcísio, reproduz a imagem de um homem utilizando o boné com a escrita "Make América Great Again", característico dos apoiadores do presidente americano.





Em janeiro deste ano, após a posse de Trump, o governador publicou um vídeo utilizando o acessório para parabenizar o americano pelo novo mandato. Com o tarifaço imposto pelo país aos produtos brasileiros, o gesto passou a ser alvo de críticas da esquerda.

A propaganda também aborda o preço dos pedágios no estado, que passaram por reajuste no último mês de julho, com dois deles chegando ao valor de R$ 38,70. "Olha aí o pedágio mais caro do país. O direito de ir e vir ficou mais difícil', diz o material.

O PT criticou, ainda, a privatização da Sabesp, afirmando que o Governo Federal, por sua vez, "faz obras estruturantes e negocia com o mundo". São Paulo foi o único estado onde a propaganda partidária da legenda foi reservada a fazer embate político com um adversário petista. Nos outros locais, as peças publicitárias estaduais foram direcionadas para exaltar feitos do governo do presidente Lula (PT).

Após a mudança de tom no discurso durante a última manifestação bolsonarista, Tarcísio optou pela discrição na semana do julgamento do aliado, e tem evitado compromissos públicos e postagens políticas nas redes sociais. Na semana passada, ele chegou a se envolver na discussão da anistia no Congresso, e teve compromissos com o presidente da Câmara, Hugo Motta.

Até meados de agosto, quando passou a escalar o tom contra o STF, o "silêncio" sobre o julgamento do ex-presidente era a principal queixa dos bolsonaristas contra o governador.

De olho em 2026

Lula já reconheceu em reunião ministerial, no final de agosto, que Tarcísio será um dos seus oponentes em 2026, e o PT terá no governador um dos seus adversários preferenciais. Apesar dessa estratégia, o Palácio do Planalto tem evitado críticas diretas de Lula a Tarcísio, mesmo após a ida de Tarcísio ao ato de domingo.

Membros do governo acreditam que as críticas devem ser moderadas para não dar projeção nacional a Tarcísio. Esses integrantes defendem que não é papel do presidente Lula criticar diretamente um governador. Por isso, a estratégia tem sido transferir o confronto público para o partido e também para a ministra de Relações Institucionais, Gleisi Hoffmann, e para o ministro da Casa Civil, Rui Costa.

Na segunda-feira, Rui Costa se manifestou publicamente em duas ocasiões para criticar a postura de Tarcísio. Em uma delas, chamou o governador de “desequilibrado” e, em outra, afirmou “nunca ter visto algo parecido” ao comentar o uso da bandeira dos Estados Unidos durante uma manifestação do Dia da Independência do Brasil.

"O que nós vimos ontem, me desculpe, é uma pessoa desequilibrada, atacando ministros da Suprema Corte, atacando as instituições do país", disse o ministro em entrevista à GloboNews.

Ainda no domingo, Gleisi Hoffmann afirmou que Tarcísio estava defendendo "os traidores" da pátria ao participar de um ato favorável a Donald Trump.

"O governador Tarcísio foi à manifestação pró-Trump defender os traidores da pátria e a impunidade de quem tramou um golpe contra a democracia. Precisa entender que “tirania" é o que eles queriam impor ao país, não as decisões do STF no devido processo legal. E o que “ninguém aguenta mais” são as ameaças da família Bolsonaro contra o país", disse a ministra.

