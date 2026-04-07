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Eleições 2026 PT escolhe Juliana Brizola como candidata ao governo do Rio Grande do Sul Escolha deixa de lado o ex-presidente da Conab, Edegar Pretto, e deixa sigla sem candidato próprio no estado pela primeira vez na história

A direção nacional do PT anunciou nesta terça-feira (7) a escolha da ex-deputada estadual Juliana Brizola (PDT) para encabeçar a chapa da esquerda ao governo do Rio Grande do Sul. A decisão foi comunicada a partir de uma resolução aprovada pela Comissão da Executiva Nacional por meio do Grupo de Trabalho Eleitoral (GTE), responsável por definir a estratégia nas urnas. A determinação escanteia Edegar Pretto (PT), ex-presidente da Companhia Nacional de Abastecimento (Conab), e deixa a legenda sem candidato próprio pela primeira vez na história.

Ao tratar da situação eleitoral gaúcha, o documento orienta "a definição da construção de uma tática eleitoral conjunta com o PDT e demais partidos do campo democrático, sob a liderança da companheira Juliana Brizola, como expressão política dessa estratégia no estado". O texto também faz um aceno a Edegar e o coloca como "a liderança com maior legitimidade para liderar essa construção", junto aos pedetistas.

O documento também diz que a tática política no RS "deve estar alinhada à leitura nacional e internacional da conjuntura, com encaminhamentos coerentes e responsáveis" e diz que "não há nada mais importante que a reeleição do presidente Lula".

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