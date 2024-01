A- A+

A volta da ex-prefeita de São Paulo, Marta Suplicy, ao PT será festejada, oficialmente, em alto estilo. O diretório municipal da legenda em São Paulo se reunirá na próxima terça-feira para definir os detalhes da cerimônia que marcará o retorno dela à sigla, bem como sua entrada na chapa do deputado Guilherme Boulos (Psol-SP) na disputa pela Prefeitura da capital paulista em 2024.

Segundo o site Poder360 apurou, o encontro discutirá a data de filiação e quais nomes estarão presentes na ocasião. Há uma expectativa de que o presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) e o próprio parceiro de chapa de Marta compareçam à agenda. A ex-prefeita e ex-secretária de Relações Internacionais de São Paulo indicou a integrantes do PT que aceitaria ser a candidata a vice na chapa de Boulos.

Marta tomou a decisão depois de se reunir com Lula no Palácio do Planalto. Ela retornará à legenda da qual saiu em 2015 de maneira conturbada e com declarações de que não tinha como “conviver” com os escândalos de corrupção do partido. Marta pediu demissão do cargo que ocupava na gestão de Ricardo Nunes (MDB) na última quarta-feira.

A pressão pela saída se intensificou depois das aproximações de Marta com Boulos. A exoneração foi publicada no Diário Oficial da cidade. Decepcionado, Nunes conversou com Marta para definir a demissão. “Chamei ela, conversamos e vida que segue”, disse o prefeito sobre a situação em entrevista à GloboNews.

