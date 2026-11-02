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Magno Martins PT faz lavagem da roupa em reunião no próximo dia 13; confira Presidente do partido, Edinho Silva, convocou reunião do diretório nacional. Expectativa é que ele ouça críticas à condução da campanha eleitoral

Embora Lula tenha sido reeleito, o PT continua fazendo uma espécie de lavagem de roupa suja sobre os erros na campanha, principalmente no primeiro turno, quando Flávio teve mais votos do que o petista. O próprio Lula disse que nunca participou de uma campanha tão bagunçada.

Diante disso, o presidente Edinho Silva convocou uma reunião do diretório nacional para o próximo dia 13. A expectativa é que ele ouça críticas à condução da campanha eleitoral, da qual foi coordenador. Dirigentes do partido se queixam de concentração de decisões nas mãos de Edinho. Líderes estaduais cobram mais autonomia para decidir sobre o destino de recursos da legenda.

Aliados de Edinho dizem que a rebelião não tem relação com a condução da campanha de Lula. Eles atribuem a disputa interna à insatisfação de um grupo de petistas com um processo de esvaziamento de seu poder e uma proposta de intervenção no diretório do PT no Rio de Janeiro.

O assunto foi levado a Lula. Na quarta-feira passada, o presidente publicou uma mensagem no X em que faz um reconhecimento público do trabalho de Edinho na coordenação de sua campanha vitoriosa.

Durante a disputa, especialmente após o resultado do primeiro turno que mostrou Lula atrás de Flávio Bolsonaro (PL), o próprio Lula chegou a externar uma crítica em um discurso direcionado ao presidente do partido.

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