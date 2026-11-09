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Dívidas

PT faz vaquinha para quitar dívidas de campanha

Partido pretende arrecadar 7 milhões de reais até a próxima quarta-feira (11)

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Partido dos Trabalhadores (PT), faz "vaquinha" para quitar dívida de campanha do presidente LulaPartido dos Trabalhadores (PT), faz "vaquinha" para quitar dívida de campanha do presidente Lula - Foto: Partido dos Trabalahdores/ Reprodução

O Partido dos Trabalhadores (PT) abriu na quinta-feira (05), uma vaquinha para quitar as dívidas de campanha do presidente Luiz Inácio Lula da Silva, reeleito no segundo turno.

O partido pede doações de R$ 13 até a próxima quarta-feira (11), para arrecadar R$ 7 milhões.

No site oficial, o partido divulgou a chave Pix e o CNPJ vinculados à campanha e convocou apoiadores para colaborarem com o fechamento das despesas.

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O partido tem até o próximo sábado (14), para apresentar à Justiça Eleitoral a prestação de contas relativa ao segundo turno das eleições.

"Qualquer pessoa pode doar R$ 13, um valor menor do que o preço de um lanche, para que a gente consiga pagar todas as contas da campanha", convidou José Filippi, coordenador financeiro da campanha.

Para alcançar o valor, o partido precisa receber cerca de 538,5 mil doações no valor de R$ 13.

De acordo com a legislação eleitoral, partidos e campanhas podem arrecadar recursos depois do fim das eleições em casos exclusivos de quitação de despesas ainda não pagas.

Nessas condições, os débitos precisam ser pagos até o dia da entrega de prestação de contas à Justiça Eleitoral.

É possível também que as legendas assumam dívidas de campanha desde que na prestação de contas anual possam comprovar a origem de recursos utilizados no pagamento da dívida.

A não apresentação ou a rejeição da prestação de contas pode implicar consequências para as candidaturas e para os partidos.

Entre as sanções está a impossibilidade de obter quitação eleitoral, o que impede candidaturas futuras. Além disso, podem ser impostos também a devolução de recursos públicos, a aplicação de multas e a suspensão de repasses do Fundo Partidário.

Está prevista também a inelegibilidade de candidatos, em casos graves, definidos de acordo com a Justiça Eleitoral.

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