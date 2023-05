PT fecha time que irá compor CPI do 8 de Janeiro e inclui delegada como suplente; saiba quem são

A- A+

Líder do PT na Câmara, o deputado Zeca Dirceu (PR) confirmou os nomes dos indicados pelo partido para enfrentar a bancada bolsonarista na Comissão que vai apurar as responsabilidades pelos ataques às sedes dos Três Poderes. Nome dado como certo no colegiado, Lindbergh Farias (RJ) ficou de fora.



Os selecionados foram: Rubens Pereira Jr (MA), Rogério Correia (MG) e Jandira Feghali (PCdoB-RJ), que serão titulares.



Caberá a Arlindo Chinaglia (SP), Carlos Veras (PE) e Delegada Adriana Accorsi (GO) a suplência.



As recentes críticas de Lindbergh em relação ao Arcabouço Fiscal, tema tido como prioritário entre os governistas, foram decisivas para que ele ficasse de fora. Já a escalação de Adriana Accorsi se deve ao fato de se tratar de uma policial.

O Partido Liberal (PL), do ex-presidente Jair Bolsonaro, também definiu os nomes que indicará para compor as vagas na CPI: a legenda terá, como titulares, André Fernandes (CE) — autor do pedido de criação da comissão —, Eduardo Bolsonaro (SP) e Alexandre Ramagem (RJ), como já havia sido antecipado pelo Globo. Nikolas Ferreira (MG), o pastor Marco Feliciano (SP) e Felipe Barros (PR) serão suplentes.

Enquanto isso, o União Brasil, que vive uma crise com o governo por não entregar votos em pautas relevantes, apesar de ter indicado três ministros, definiu que Kim Kataguiri (SP) será o suplente de Arthur Maia (BA), que é tido como favorito para ocupar a presidência do colegiado. Integrante do Movimento Brasil Livre (MBL), Kim é opositor do Palácio do Planalto e protagonizou embates com o ministro da Justiça, Flávio Dino, durante depoimento à Comissão de Segurança da Câmara. Como suplente, ele terá direito à fala em sessões.

