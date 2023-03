PT formaliza queixa contra deputado bolsonarista no Conselho de Ética da Câmara

A- A+

O Partido dos Trabalhadores (PT) formalizou, nesta quinta-feira (9), uma representação contra o deputado José Medeiros (PL-MT) no Conselho de Ética da Câmara após o episódio de agressão contra o deputado federal Miguel Ângelo Filho (PT-MG), na última quarta-feira. O partido pede, na manifestação, que José Medeiros responda por quebra de decoro parlamentar.

No documento enviado ao Conselho, o partido pede abertura de processo ético disciplinar e acusa Medeiros de ser “useiro e vezeiro” em situações de agressão na Câmara. Além disso, o texto da representação diz que o PT considera a conduta “intolerável e de extrema gravidade”, alegando, ainda, que o deputado bolsonarista teria proferido xingamentos contra Miguel Ângelo no momento da agressão.

Segundo o petista contou ao pedir questão de ordem na plenária, Medeiros o empurrou e pisou no seu pé. O deputado do PL teria, também, tentado intimidar a presidente do PT, Gleisi Hoffmann.

Na ocasião, Miguel Ângelo pediu as imagens feitas pelas câmaras de segurança da Casa. A 2° Secretária da Câmara dos Deputados, a deputada Maria do Rosário, que conduzia a sessão, autorizou, em seguida, a liberação das imagens e instou o colega de partido a fazer a queixa.

Em imagens que circulam nas redes sociais, é possível ver o momento em que o deputado do PL pisa no pé do petista:

Não é a primeira vez que o deputado do PL se vê envolvido em situação semelhante. No ano passado, o PSOL chegou a apresentar um pedido de cassação do bolsonarista após ele ter interrompido uma fala da deputada Talíria Petrone, durante audiência pública na Comissão de Direitos Humanos e Minorias. O tema do encontro era o assassinato de Genivaldo de Jesus, em Sergipe, em uma ação da Polícia Rodoviária Federal, e Talíria mencionou a morte do indigenista Bruno Pereira e do jornalista britânico Dom Phillips no Vale do Javari.

Medeiros tentou impedir a fala da parlamentar dizendo para ela se ater ao tema da audiência. Ele chegou a levantar e partiu em direção ao deputado Paulo Teixeira (PT-SP), que pediu respeito à fala de Talíria. A partir daí, começou um bate-boca entre Medeiros e Teixeira e os seguranças intervieram.

