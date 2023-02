PT ignora escândalos de corrupção e adota discurso de que foi "vítima de falsas denúncias"

A- A+

Após evitar na campanha eleitoral o tema dos antigos casos de corrupção envolvendo o partido, o PT vem intensificando os sinais de que está disposto a tentar reescrever a narrativa sobre os desvios ocorridos em mandatos anteriores e ignorar escândalos como o rombo na Petrobras. Em uma resolução divulgada pelo partido após reunião do Diretório Nacional que teve a participação do presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT), a sigla diz que foi vítima de “falsas denúncias” e criminalizada por um “projeto articulado”.

Nos últimos anos, a legenda vem se debatendo com o tema da corrupção, assunto visto como sensível por seus membros e um dos principais combustíveis do antipetismo. Após a anulação das condenações de Lula em abril de 2021, a tônica das notas e resoluções do diretório do partido vinham batendo na tecla de que ele havia sido “preso injustamente” e que teria sido alvo de um processo de perseguição capitaneado pelo ex-juiz e atual senador Sergio Moro (União-PR).

Já na última resolução do partido, divulgada na quinta-feira, o partido ampliou essa versão de que foi alvo de uma caçada política. De forma vaga, o texto trata o tema das acusações de corrupção como se tudo fosse falso, sem mencionar casos como do mensalão e os desvios na Petrobras. O enredo petista desconsidera que apenas a estatal, por exemplo, já recebeu devoluções de R$ 6,7 bilhões de empresas e ex-executivos envolvidos com a Operação Lava-Jato.

“As falsas denúncias engendradas contra nossos governos, nosso partido e nossas lideranças, desde o primeiro governo do presidente Lula e que se seguiram nos governos da presidenta Dilma, mostram que está mais do que claro que a criminalização da política e a destruição da democracia constituem um mesmo projeto”, diz a resolução.

O texto prossegue dizendo que esse suposto plano teria sido “articulado de fora, numa guerra ‘soft’”. A nota se refere ainda aos procuradores da Operação Lava-Jato como uma “quadrilha”.

Petistas reabilitados

Essa escalada na retórica ocorre junto com um processo de reabilitação de petistas históricos como José Dirceu e José Genoíno, que foram condenados e presos pelo esquema do mensalão. Ex-homem forte de Lula, Dirceu participou da cerimônia de aniversário de 43 anos do PT, onde foi assediado por militantes e recebeu um aceno do presidente, que lhe agradeceu e elogiou em público.

Genoíno foi um dos petistas históricos escolhidos para ser entrevistado num programa especial de aniversário do partido. Além disso, ele vem dando entrevistas e escrevendo para o site oficial do PT.

Na leitura do cientista político e professor da PUC-Rio Ricardo Ismael, a estratégia do partido de ignorar acontecimentos como o escândalo da Petrobras demonstra que o partido trata a pauta da corrupção como um assunto de menor relevância política. Ao não passar a limpo seu passado e insistir em suas versões próprias, o partido estaria evitando desgastes e se concentrando em suas próprias prioridades eleitorais.

"A corrupção é um tema mais caro aos setores de maiores renda, mais escolarizados, onde o PT tem uma rejeição maior e teve menos votos. A vitória do Lula ficou muito concentrada no Nordeste e nas faixas até 2 salários mínimos. Essa base social que o PT tem e não quer perder não quer saber de debate de corrupção. Quer saber de emprego, renda, garantia de auxílio" analisa Ismael.

Após adotar uma postura defensiva sobre o assunto, como ficou explícito nos debates de campanha em que Lula evitava falar sobre o tema, o governo federal trabalha para lançar um plano anticorrupção e tentar mostrar alguma entrega na área. Grupos de trabalho do Ministério da Justiça atuam para apresentar no segundo semestre deste ano um plano com novas medidas de combate à corrupção no país. Os projetos ainda são tidos como embrionários, e os esforços maiores do governo estão direcionados para a área econômica, com a reforma tributária e a definição de uma nova regra fiscal.

Atualmente, as principais estruturas do governo federal que articulam políticas para a área são o Departamento de Recuperação de Ativos e Cooperação Jurídica Internacional (DRCI) e a Estratégia Nacional de Combate à Corrupção e à Lavagem de Dinheiro (ENCLLA). Ambas estão no guarda-chuva da Secretaria Nacional de Justiça, chefiada pelo advogado Augusto de Arruda Botelho. Ele diz que a pasta vê a corrupção e a lavagem de dinheiro como temas prioritários:

"A corrupção é um problema histórico, precisa de enfrentamento eficiente, mas sobretudo com respeito às garantias fundamentais, sem atropelos da lei como ocorreu na Lava-Jato. Não é disputa de narrativa, é a construção de um sistema mais justo. E isso se dará a partir da interlocução com órgãos como CGU, AGU, PF, MPF, para construirmos políticas públicas que tenham como foco prevenção, investigação e punição dos crimes."

Outro "ringue"

Na oposição ao PT, Moro e Deltan Dallagnol (Podemos-PR), que assumiu como deputado, vêm tentando se colocar como representantes da agenda anticorrupção. A primeira proposta de Dallagnol na Câmara é um projeto contra o governo Lula para tentar impedir a mudança do Conselho de Controle de Atividades Financeiras (Coaf) do Banco Central para o Ministério da Fazenda.

Já Moro conseguiu as 27 assinaturas necessárias no Senado para desarquivar o projeto de lei que prevê a prisão em segunda instância. Ele respondeu no Twitter às acusações feitas pelo PT.

"Tenho a consciência tranquila e jamais me envolvi em organizações criminosas" publicou Moro, que foi considerado parcial pelo Supremo Tribunal Federal (STF) no julgamento de Lula no caso do tríplex do Guarujá.

Veja também

Política Moraes determina desbloqueio de contas do PL, após partido quitar multa de R$ 22,9 milhões