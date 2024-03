PT insiste em ter a vice de Eduardo Paes e João Campos; legenda espera que Lula convença prefeitos

A- A+

Integrantes do Diretório Nacional do PT se reuniram nesta terça-feira (26) e foram informados que o presidente Luiz Inácio Lula da Silva vai participar diretamente dos rumos da sigla nas disputas eleitorais do Rio de Janeiro e do Recife. A ideia é que Lula convença os prefeitos do Rio, Eduardo Paes (PSD), e do Recife, João Campos (PSB), a aceitarem que o PT indique a vice de suas campanhas à reeleição.

Eduardo Paes e João Campos têm proximidade com Lula e já participaram de reuniões com ele neste ano. No Rio, a situação é vista como mais complicada porque Paes resiste a indicar um petista para sua vice. O entorno do prefeito tem demonstrado preferência por um nome mais ligado a ele, como o deputado Pedro Paulo (PSD-RJ).

A presidente do PT, Gleisi Hoffmann, disse que a indicação da vice de Paes precisa ser uma condição para o apoio ao prefeito.

– É posição majoritária do partido – declarou ao Globo.

Em reunião realizada em Brasília e também com participações remotas, a cúpula nacional do PT debateu a situação das duas cidades e também de Curitiba e de João Pessoa. Apesar disso, a única deliberação formal tomada hoje foi remeter a decisão sobre as disputas para uma reunião da Executiva Nacional, grupo com menos pessoas que o diretório.

A presidente do PT disse ainda que as disputas em outras cidades podem ser decididas pela cúpula nacional da legenda.

– As quatro (cidades) foram remetidas à Executiva. O diretório nacional acatou encaminhamento do GTE (Grupo de Trabalho Eleitoral) e avocou a decisão sobre essas quatro capitais, sem prejuízo de outras que se fizerem necessárias.

Outros integrantes da legenda no Rio, como o deputado Washington Quaquá (PT-RJ), já disseram que o cargo não deveria ser critério para o apoio. De acordo com participantes da reunião de hoje, Quaquá não fez falas durante a reunião e todas as declarações foram no sentido de apoiar a exigência da vice, ainda que nenhuma deliberação tenha sido tomada.

O caso do Rio de Janeiro foi levado para a cúpula nacional do PT justamente para evitar que a direção local da legenda abrisse mão da vice de Paes.

O secretário de Assuntos Federativos do Ministério da Secretaria de Relações Institucionais (SRI), André Ceciliano, é apontado como uma opção dentro do PT para a vice de Paes. Já no Recife há uma disputa interna entre o deputado Carlos Veras e Mozart Salles, que trabalha na SRI, para serem indicados para a vice de Campos.

A participação do presidente nessas duas cidades foi anunciada na reunião por nomes da legenda como o senador Humberto Costa (PT-PE), que coordena o Grupo de Trabalho Eleitoral da legenda, o deputado Jilmar Tatto (PT-SP) e a secretária de Finanças do PT, Gleide Andrade.

O partido de Lula também pretende resolver impasses em Curitiba, onde o PT se divide entre ter candidatura própria e apoiar Luciano Ducci (PSB), e em João Pessoa, onde a sigla também avalia candidatura própria, mas uma ala quer apoiar o prefeito Cícero Lucena (PP).

Na capital paranaense, Gleisi Hoffmann deseja apoiar o candidato do PSB, mas os deputados petistas Zeca Dirceu e Carol Dartora querem candidatura própria. Em João Pessoa há dúvida sobre apoiar a candidatura da deputada estadual Cida Ramos (PT) ou do atual prefeito, que é aliado do deputado Aguinaldo Ribeiro (PP-PB), político do Centrão próximo do governo Lula.

