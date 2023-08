PT lança canal de TV aberta com programação 24 horas

A- A+

O PT lançou, nesta quinta-feira (10), o canal de TV via satélite oficial do partido. Os conteúdos, hoje transmitidos pela TV PT no YouTube, vão ser transmitidos pelo 1313 na televisão aberta, com programação 24 horas.

O projeto, ainda incipiente, mostra conteúdos institucionais produzidos pela sigla e, nesta manhã, foi apresentado um jornal matinal conduzido por equipe petista.

— Agora, teremos conteúdo 24 horas com um alcance maior do que temos pelo YouTube — explica Jilmar Tatto (PT-SP), secretário de Comunicação do partido. — Vamos passar muitos documentários sobre a história do PT, campanhas memoráveis e anúncios do governo Lula. Como a TV é 24 horas, se acontecer algum fato inesperado, teremos uma equipe de plantão e posicionamentos oficiais da sigla através do 1313.

No lançamento, Tatto acredita que a imagem de Lula será importante para deslanchar o projeto. A Comunicação do partido vai apostar em acordos de direitos com emissoras como a EBC e a TV Câmara para transmitir conteúdos no 1313:

— Nosso garoto propaganda principal é o Lula. O que ele falar, vamos transmitir.

O modelo funciona através do formato TVRO, ou televisão de apenas recepção, que não envolve o regime de concessão. Na prática, o PT aluga espaço em uma parabólica para transmitir, como fazem alguns veículos de comunicação com transmissão no YouTube.

O regime não depende de uma outorga do Ministério das Comunicações para entrar em funcionamento. De acordo com a Anatel, que regula o mercado de radiodifusão, a projeção é que o modelo TVRO alcance até 50 milhões de pessoas.

Em outro movimento, em junho, o PT encaminhou ao Ministério das Comunicações um pedido de autorização para que o partido pudesse ter concessões de TV e rádio, alegando que a outorga seria importante para a promoção do "debate" e da "educação política" do país.

Veja também

Kit de robótica Gilmar Mendes anula provas que envolvem Lira em investigação