Resposta PT lança vídeo ligando escândalo do INSS ao Governo Bolsonaro A publicação veio após um vídeo do deputado federal Nikolas Ferreira (PL), onde acusou o governo petista de omissão com o caso

Diante do escândalo envolvendo o desvio de recursos de pensões e aposentadorias do Instituto Nacional do Seguro Social (INSS), o Partido dos Trabalhadores (PT) divulgou, nesta segunda-feira (12), um vídeo reafirmando o compromisso com a devolução dos valores e atribuindo as fraudes ao governo do ex-presidente Jair Bolsonaro. Os crimes, ocorridos entre 2019 e 2024, somam um desvio de R$ 6,3 bilhões.

Internautas interpretaram a publicação como uma resposta à postagem do deputado federal Nikolas Ferreira, postado na última terça-feira (6), acusando o presidente Lula de omissão diante do caso.

A investigação, que resultou na exoneração do então presidente do INSS, Alessandro Stefanutto, levou a Polícia Federal a cumprir 211 mandados de busca e apreensão, além de seis ordens de prisão temporária e o bloqueio de bens avaliados em mais de R$ 1 bilhão.

Segundo o Governo Federal, cerca de 6 milhões de beneficiários — de um total de 40 milhões atendidos pelo INSS — foram impactados pelas fraudes.

No vídeo postado nas redes sociais do PT, com letras grandes e em vermelho, o partido destaca a restituição dos valores descontados indevidamente — medida já anunciada pelo ministro da Controladoria-Geral da União (CGU), Vinicius de Carvalho — e responsabiliza a gestão anterior.

“Quem defende os aposentados e pensionistas é o Partido dos Trabalhadores, é o presidente Lula. Quem congelou reajustes no INSS por quatro anos foi Bolsonaro”, diz a narradora do vídeo.

