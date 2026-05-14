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ELEIÇÕES 2026 PT monta força-tarefa para criar conteúdo para as redes sobre envolvimento de Flávio com Vorcaro Partido vê o episódio como uma oportunidade de desgastar adversário

A comunicação do Partido dos Trabalhadores convocou uma força-tarefa para explorar os diálogos em que o senador Flávio Bolsonaro (PL-RJ) pediu dinheiro ao banqueiro Daniel Vorcaro para financiar um filme sobre seu pai, Jair Bolsonaro.

Integrantes da legenda se prepararam para ficar toda a madrugada de quarta para quinta-feira produzindo vídeos para as redes sociais repercutindo as conversas. Será uma produção em escala a partir da sede do PT em Brasília.

A legenda vê o episódio como uma oportunidade ímpar de colar o caso Master no principal adversário do presidente Luiz Inácio Lula da Silva na corrida presidencial.

O secretário nacional de Comunicação do PT, Éden Valadares, explica que os conteúdos não irão adjetivar a história e terão como base as falas do próprio senador:

— Vamos insistir nessa tese: falar somente a verdade, apresentar fatos, notícias de imprensa ou falas do próprio personagem. Não precisamos criar adjetivo, exagerar, nada. Só a verdade sobre Flávio Bolsonaro. Inclusive no caso do Banco Master. A história real de Flávio é a corda que vai enforcar a candidatura dele; o maior inimigo dele é a verdade.





Na tarde desta terça-feira, o partido foi rápido ao explorar o assunto nas redes sociais, republicando o áudio enviado por Flávio Bolsonaro a Vorcaro, e em outro, em que faz uma montagem de um vídeo da pré-campanha do senador assistindo ao áudio do senador. A fala de Flavio ao banqueiro deve ser explorada à exaustão pelo PT.

Já integrantes da pré-campanha de Lula afirmam que o assunto será trabalhado neste momento prioritariamente pelo PT.

Como mostrou O Globo, a revelação dos diálogos foi comemorada pelo governo, mas o entendimento é que a notícia abala a candidatura de Flávio, mas não é suficiente ainda para tirá-lo da corrida eleitoral.

Pessoas próximas ao presidente Luiz Inácio Lula da Silva avaliam que a ex-primeira-dama Michelle Bolsonaro seria a principal opção dos adversários para substituir, mas no momento consideram essa hipótese ainda pouco provável.

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