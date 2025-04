A- A+

Eleições "PT não pode limitar palanque de Lula em Pernambuco", afirma Pedro Alcântara Dirigente do PT estadual defende diálogo com todos que queiram reforçar candidatura do presidente

O dirigente do Partido dos Trabalhadores (PT) em Pernambuco, Pedro Alcântara, defendeu que para fortalecer a candidatura do presidente Lula (PT) à reeleição, a legenda não deve restringir a discussão aos atuais apoiadores do Governo Federal no Estado.

Em entrevista à Rádio Folha FM 96,7, na manhã desta quarta-feira (9), o petista lembrou da aliança com o PSB, mas defendeu que o partido deva ouvir todos os que manifestarem interesse em reforçar o palanque de Lula em Pernambuco, citando nominalmente à governadora Raquel Lyra (PSD).

“Se o caminho é reforçar ao máximo o palanque de Lula, o PT não pode limitar a discussão a poucos nomes aqui. Quem quiser discutir o reforço do palanque de Lula em Pernambuco tem que ser ouvido pelo PT, inclusive a governadora Raquel Lyra (PSD)”, enfatizou.

Ao falar sobre o PT no Recife, Pedro declarou que o partido precisa buscar o protagonismo no futuro na cidade e aposta no Processo de Eleição Direta (PED), que acontece até o fim do primeiro semestre, como um pontapé inicial neste sentido.

“Para se aliar não é preciso se apagar. O PT precisa ser reforçado para não se apagar. As eleições internas do PT são fundamentais para o reacender da chama do PT em Recife”, ressaltou o petista.

Confira a entrevista completa abaixo:

Veja também